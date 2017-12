Corpul neînsufleţit al lui Robin Williams a fost incinerat, iar cenuşa a fost împrăştiată în largul coastei Marin County, aproape de locuinţa actorului, în Tiburon, California. Incinerarea a avut loc la doar o zi după moartea actorului. Starul american a fost găsit decedat pe 11 august, la vârsta de 63 de ani, în reşedinţa sa din California. Autorităţile americane au anunţat în ziua următoare că actorul s-a sinucis, spânzurându-se cu o curea. Anchetatorii au găsit tăieturi pe încheietura mâinii stângi a actorului, iar un briceag era în apropierea cadavrului. Robin Williams a devenit cunoscut datorită rolului din serialul de televiziune "Mork and Mindy" şi a câştigat un premiu Oscar pentru prestaţia din filmul "Good Will Hunting". Actorul a mai fost nominalizat de trei ori la premiile Academiei de film americane, pentru rolurile din "Bună dimineaţa, Vietnam", "Cercul poeţilor dispăruţi" şi "Regele pescar". Recent, Robin Williams a jucat în sitcomul "The Crazy Ones", de pe postul CBS, rolul lui Simon Roberts, excentricul director al unei agenţii de publicitate, dar serialul a fost anulat de producători după numai un sezon.