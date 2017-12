Robin Williams colecţionează biciclete

Comicul Robin Williams are o pasiune mai puţin obişnuită pentru o vedetă de la Hollywood, el fiind colecţionar de biciclete! Robin Williams, care are 54 de ani, este un ciclist înrăit, care circulă de multe ori cu bicicleta cu viteze de peste 80 de kilometri pe oră. Colecţia lui Robin Williams include 60 de biciclete, pe care actorul le are depozitate într-un garaj. "Pare că e vorba de multe biciclete, însă acestea au nevoie de mai puţin loc decît o maşină", a spus actorul. "Atunci cînd merg cu bicicleta, mă simt ca un adept al budismului care este mulţumit de existenţa lui simplă", a adăugat actorul.