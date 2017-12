Robin Williams îşi va relua turneul de spectacole stand-up comedy

Actorul american s-a refăcut complet după operaţia pe cord din luna martie şi a decis să îşi reia turneul de spectacole de comedie, intitulat “Weapons of Self-Destruction”, începînd din luna septembrie. Robin Williams, în vîrstă de 57 de ani, a trebuit să îşi amîne turneul în luna martie, după ce s-a plîns de probleme respiratorii. Iniţial s-a crezut că este o răceală mai gravă, dar analizele detaliate au confirmat probleme cardiace care au fost remediate la scurt timp printr-o intervenţie chirurgicală în Clinica Cleveland din statul american Ohio. Chirurgii cardiologi i-au înlocuit valva aortică, i-au reparat valva mitrală şi i-au corectat o aritmie, aşa că actorul american se simte ca la prima tinereţe. “Această pauză m-a făcut să am mai multă energie ca oricînd”, a mărturisit actorul american, invitat al emisiunii The Late Show with David Letterman. Robin Williams nu a pregetat nici să îşi arate uriaşa cicatrice de pe piept şi a glumit pe seama operaţiei suferite.

Robin Williams, cunoscut pentru accentele ciudate şi improvizaţiile reuşite în spectacolele sale de comedie, a decis să îşi reia turneul nord-american începînd cu 30 septembrie, printr-un spectacol susţinut în Bloomington, statul Indiana. Turneul include 29 de spectacole, inclusiv în Atlanta, Detroit şi Washington, urmînd să se încheie pe 28 noiembrie, în Atlantic City. Robin Williams a devenit cunoscut datorită rolului din serialul de televiziune “Mork and Mindy”, ulterior, prestaţia din “Good Will Hunting” aducîndu-i un premiu Oscar. A mai fost nominalizat de trei ori la premiile Academiei americane de Ştiinţe şi Film pentru rolurile din filmele “Good Morning, Vietnam / Bună dimineaţa, Vietnam”, “Dead Poets Society / Cercul poeţilor dispăruţi” şi “The Fisher King / Regele pescar”. În vară, îndrăgitul actor va putea fi văzut în sălile de cinematograf în rolul preşedintelui Teddy Roosevelt în continuarea comediei “Night at the Museum / O noapte la muzeu”, intitulată “Battle of the Smithsonian”.