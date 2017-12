Robin Williams şi-a anulat mai multe spectacole din cauza unor probleme respiratorii

Actorul american a tras o sperietură bună provocată de o serie de probleme respiratorii. Iniţial, Robin Williams a crezut că inima îi dă bătaie de cap, dar medicii au apreciat că a fost vorba numai de un blocaj respirator. Actorul a fost nevoit să îşi anuleze patru spectacole incluse în turneul de stand-up comedy pe care îl susţine peste Ocean, pentru a efectua o serie de teste suplimentare. Totodată, Robin Williams a fost sfătuit să se odihnească cel puţin o săptămînă.

Robin Williams trebuia să susţină mai multe spectacole de stand-up comedy în oraşele Hollywood, Orlando şi Tampa din Florida. Spectacolele vor fi reprogramate. Actorul în vîrstă de 57 de ani îşi va continua turneul său de stand-up comedy în cele 80 de oraşe programate, începînd de lunea viitoare, cu un spectacol la Jacksonville, în statul Florida. Spectacolul său, intitulat „Weapons of Self Destruction”, va ajunge şi pe Broadway, la New York, în luna aprilie. Biletele pentru spectacolele sale de la New York, primele din ultimii şapte ani, s-au vîndut în primele zece minute de la punerea lor în vînzare.

Robin Williams a devenit cunoscut datorită rolului din serialul de televiziune „Mork and Mindy”, ulterior prestaţia din „Good Will Hunting” aducându-i un premiu Oscar. A mai fost nominalizat de trei ori la premiile Academiei americane de Ştiinţe şi Film pentru rolurile din filmele „Good Morning Vietnam / Bună dimineaţa, Vietnam”, „The Fisher King / Regele pescar” şi „Dead Poets Society / Cercul poeţilor dispăruţi”. Actorul va putea fi văzut în sălile de cinema spre sfîrşitul anului, cînd va relua rolul preşedintelui Teddy Roosevelt în continuarea seriei „Night at the Museum / O noapte la muzeu”, intitulată „Battle of the Smithsonian”.