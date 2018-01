Robor-ul, scăpat din lesă

Cursul leu/euro încheie săptămâna în scădere, la 4,58 unități, față de 4,59 cu o zi în urmă; la începutul săptămânii, paritatea era de 4,57 lei/euro. Pe de altă parte, în piața interbancară, Robor la trei luni a urcat la 1,84% pe an, iar Robor la șase luni, la 1,99%. În regiune, toate monedele țărilor emergente au câștigat teren în fața euro, iar Cursul cel mai cel, respectiv dolar/euro, a fost de 1,187 unități. „Dobânzile din piața interbancară, între care și Robor, sunt mari, pentru că am avut trei luni consecutive de emisiuni ale Ministerului Finanțelor Publice, care au golit piața de lichiditate. Creșterea Robor a fost de natură fiscală, mai ales că România rămâne singura țară din regiune care face deficit fiscal în noiembrie și decembrie (un lucru anormal, de altfel). Restul statelor bagă ceva în deficit până prin aprilie. Ungurii, prin martie, ajung deja la deficitul anual. La noi, indicatorul e mic (spre nimic) tot anul, iar la final crește brusc lichiditatea din piață. Când se vor relua cheltuielile de la centru, dobânzile vor scădea, iar Robor se va duce spre 1% pe an (dacă nu mai jos, dar asta depinde și de presiunea pe cursul valutar). La anul, însă, dobânda va rămâne la niveluri semnificativ mai mari decât cele din 2017“, explică responsabilul regional al UniCredit Bank Londra, Dan Bucșa, citat de hotnews.ro.