Roger Federer s-a retras din turneul de la Madrid din cauza unei accidentări

Tenismenul Roger Federer, locul 3 în clasamentul mondial ATP, s-a retras, luni, din turneul de la Madrid, din cauza unei accidentări la spate, notează BBC.

Federer, în vârstă de 34 de ani, a precizat că a resimţit dureri la spate în timpul antrenamentelor de sâmbătă şi a decis să se retragă ca măsura de precauţie. Roger speră să poată juca la turneul de Masters Series de la Roma, în perioada 9-15 mai, ultimul turneu major înainte de Openul Franţei.

"Am ajuns la Madrid şi a fost OK. Apoi m-am antrenat sâmbătă şi am simţit o uşoară accidentare la spate. A trebuit să mă opresc după o oră şi 15 minute de pregătire, în condiţiile în care ar fi trebuit să stau 2 ore pe teren. În acest moment, nu vreau să-mi asum niciun risc, mai ales simţind faptul că nu o să fiu 100% din punct de vedere fizic până miercuri. Am ales siguranţa! Mă odihnesc şi mă voi pregăti pentru Roma", a declarat Federer, potrivit BBC.

Federer, campion la Madrid în 2012, a fost adăugat târziu pe tabloul principal al turneului. Competiţia de categorie Masters, cu premii totale în valoare de 5.719.660 de euro, nu era în calendarul iniţial al lui Roger din 2016, dar Federer a vrut să mărească perioada de pregătire pentru Openul Franţei.

Elveţianul a revenit pe teren la Monte Carlo, în aprilie, după o operaţie la genunchi. Roger a pierdut în sferturi, cu Jo-Wilfried Tsonga.

Novak Djokovic, Rafael Nadal şi Stan Wawrinka rămân principalii favoriţi la câştigarea trofeului de la Madrid.