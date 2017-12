Roma, unica certitudine

Cap de afiş pe lista de transferuri ale unor mari echipe europene, precum Barcelona, Real Madrid sau Inter Milano, căpitanul echipei naţionale nu se gîndeşte să părăsească deocamdată capitala Italiei, unde se simte foarte bine: "Sînt jucătorul Romei! Mai am doi ani de contract. Singura ofertă concretă pe care am primit-o în această perioadă este de la clubul la care activez. Cît despre interesul acestor echipe asupra mea, nu mă face decît să fiu bucuros, mulţumit de munca pe care am depus-o în toţi aceşti ani. Voi vedea ce se întîmplă în viitor”. După vacanţa de cinci zile, Chivu a părăsit duminică litoralul românesc, urmînd să plece cu AS Roma, săptămîna viitoare, în cantonament. Alte comentarii, despre echipa naţională şi Campionatul Mondial de fotbal, puteţi citi în paginile de sport ale "Telegrafului” de mîine.