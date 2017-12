Români arestați în Italia

Opt cetăţeni români au fost arestaţi în regiunea italiană Sicilia, sub acuzaţia de apartenenţă la o grupare specializată în proxenetism, anunţă autorităţile italiene, potrivit site-ului TGcom.it. Gruparea infracţională exploata prostituate în zona Cala din oraşul sicilian Palermo. Cei opt cetăţeni români au fost plasaţi în arest preventiv, sub acuzaţia de asociere în vederea comiterii de infracţiuni şi proxenetism. Potrivit autorităţilor italiene, organizaţia infracţională are ramificaţii la nivel internaţional.