România: 4.881 de cazuri de rujeolă, 22 de decese - niciunul nu a fost vaccinat!

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat vineri, 21 aprilie, nu mai puțin de 4.881 de cazuri de rujeolă în țara noastră, dintre care 22 de decese (6 în judeţul Timiş, 5 în judeţul Arad, 5 în judeţul Dolj, 3 în Caraş-Severin, câte unul în judeţele Călăraşi, Satu Mare şi în Bucureşti). Față de săptămâna precedentă au fost cu aproape 90 mai multe cazuri de îmbolnăviri de rujeolă. Cele mai multe cazuri de rujeolă sunt în Caraş-Severin - 943, Timiş - 903, Arad - 831, Mureş - 346, Dolj - 333, Sibiu -170, Călăraşi - 152, Alba -130, Bistriţa-Năsăud - 129, Satu Mare - 128 şi Hunedoara - 126 etc., în restul judeţelor înregistrându-se sub o sută de cazuri. La Constanța au fost semnalate de la debutul epidemiei de rujeolă doar 3 cazuri. Din totalul celor 4.881 de cazuri, 4.696 sunt persoane care nu au fost vaccinate niciodată, 129 au primit câte o doză, 49 au primit două doze, iar pentru 7 persoane nu este cunoscută situaţia vaccinală. Cei mai mulţi nevaccinaţi, 1.891, sunt copii cu vârste între 1 şi 4 ani, 888 au sub un an, 868 - între 5 şi 9 ani, 366 - între 10 şi 14 ani, iar 243 - între 15 şi 19 ani.