România a părăsit Grupa Mondială

Echipa României de Cupa Davis a retrogradat din Grupa Mondială a întrecerii, după ce a pierdut fără drept de apel, 0-5, disputa cu Cehia din barajul pentru menţinerea în elita tenisului mondial, desfăşurat la finalul săptămânii trecute la Centrul National de Tenis din Bucureşti. Conduşi cu 2-0 după prima zi, tricolorii au sperat într-o minune la dublu, dar constănţeanul Horia Tecău şi Marius Copil nu au rezistat decât un set în faţa cuplului ceh format Jan Hayek şi Lucas Rosol, cedând cu 6-3, 3-6, 0-6, 2-6. Soarta barajului fiind deja decisă, căpitanul nejucător Andrei Pavel a decis să-i ofere lui Marius Copil şansa de a juca la simplu împotriva unui jucător important din circuitul ATP, astfel că mezinul echipei României a cedat ieri în primul joc al zilei, 4-6, 6-7, în disputa cu Lukas Rosol. Nici Victor Crivoi nu a adus punctul de onoare, pierzând clar în faţa lui Jan Hajek, cu 1-6, 4-6. “Nu mi-e ruşine de înfrângere. Am pierdut, dar am dat tot ce am putut. Băieţii trebuie să devină mai puternici şi în clasament pe viitor”, a spus Pavel. În urma eşecului din barajul, România va evolua în Zona I Euro-Africană a competiţiei.