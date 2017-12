România ar putea avea un Muzeu al Holocaustului

17:07:34 / 18 Martie 2017

Ehheiiii !

Asta ne mai lipsea ?! Chelului ce-i lipsește tichie de mărgăritare ?! România și românii deja sunt un muzeu cu oameni vii ai holocaustului care holocaust se petrece sub privirile curioase, dornice, răutăcioase si...... ale tuturor celor interesați dinăuntrul și dinafara României, ce ne mai trebuie încă un muzeu, doar ca să satisfacem mofturile unora și altora, adică ale lui : Johannis kw, ue, merkel angela......... , vă cântă și voi dansați, pe banii noștri, ai sărmanilor și amărâților de români care trăim, ca vaaaaide noi, de pe o zi pe alta. Pentru care motiv, să facem un muzeu al holocaustului, ce noi, românii am : gazat, schingiuit, distrus viața evreilor ?! Germania cu Hitler Adolf să facă și alte țări care se știu vinovate de omoruri în masă a evreilor. Ce să mai zicem de noi, românii care am suferit zeci, suuuute de ani de pe urma : romanilor, otomanilor, popoarelor migratoare ( avariilor, slavilor, triburilor germanice, tătarilor, turcilor, cumanilor, pecinegilor, ungurilor=maghiarilor de azi..... ,austro-ungarilor, comunismului și acum jugul ue ) ?! Poporul român a fost un popor chinuit și para chinuit de unii de alții, și acum să plângem pe umerii evreilor, cărora nu le-am pricinuit genocid, pagube și supărări ! Noi, românii, să ne învinovățim de ceva, pe care nu am săvârșit, doar așa ca să dea bine evreilor cu care trăim și conviețuim în liniște, fără ai subjuga și fără ai disprețui,în România, aproape că mai multe drepturi au minoritățile, decât românii majoritari ! Cei care au pus la cale construirea muzeului holocaustului, chiar, nu vă este rușine și milă de banii românilor de aici și de pretutindeni, faceți ce trebuie cu banii munciți din greu de români pe tarlaua românească ori pe meleaguri străine, ca vaide ei : femeile batjocorite, abuzate........ !?