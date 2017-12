România, promovată de ITS Reisen

ITS Reisen intenţionează să extindă, în anul 2013, promovarea pentru România, printr-o broşură dedicată ţării şi distribuită în Germania, Austria şi Elveţia, a anunţat, ieri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). Broşura va prezenta destinaţii şi produse turistice specifice României. Delta Dunării, circuitele culturale, dar şi turismul activ şi în natură, sunt principalele forme de turism care vor apărea în broşura dedicată României. Catalogul, care urmează să fie tipărit în această toamnă, va fi distribuit anul viitor de circa 2.500 de agenţii care vând produsele ITS în Germania, Austria şi Elveţia. Totodată, România va continua să apară în catalogul \"City Trips\" al turoperatorului. Decizia a fost luată în urma discuţiilor demarate de secretarul de stat Cristian Bărhălescu cu reprezentanţii turoperatorului în luna august, la Berlin, discuţii continuate de MDRT în luna octombrie, la Salzburg, cu ocazia lansării Catalogului ITS 2013. ITS Reisen face parte, alături de Jahn Reisen, Tjaereborg, ADAC Reisen, LTUplus, DERTOUR şi Meiers Weltreisen, din divizia de turism a concernului REWE. REWE ocupă locul doi în topul concernelor turistice din Germania, în funcţie de profit, şi deţine peste 2.500 de agenţii de turism proprii, în franciză sau în cooperare cu alte agenţii de turism (precum Atlas Reisen, DER Reisebüro, DERPART, etc.), dar şi agenţii de incoming proprii în 13 ţări.