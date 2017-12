România riscă să piardă încă aproape 500 de medicamente. Vezi motivul!

Președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), Dragoș Damian, a atenționat că România riscă să piardă încă aproape 500 de medicamente. ”România a introdus peste 50 de molecule noi în tratament în ultimii 3 ani, dar nu a alocat niciun leu în plus pentru plata lor, astfel că acestea sunt plătite de producători prin taxa clawback. Finanțarea medicamentelor se face încă din 2011 cu 6 miliarde lei pe an, deși necesarul este de 8 miliarde la nivelul anului 2016. Asta a dus la creșterea taxei clawback și la dispariția a peste 2.000 de produse din piață, pentru că au devenit nerentabile. În absența a cel puțin 600 milioane lei alocare suplimentară pentru medicamentele decontate din bugetele de sănătate și a unei taxe clawback diferențiate, în așa fel încât producătorii de generice - care au și fabrici în România - să plătească un clawback predictibil, România riscă să piardă încă circa 500 de medicamente, dar și investiții industriale și competitivitate pe piața mondială a medicamentelor. Taxa clawback a crescut în trimestrul IV 2016 la aproape 19%, față de sub 15% cât era în trimestrul III 2016, și mă aștept să depășească 25% în viitorul apropiat”, spune Damian, într-un comunicat. El a menționat că introducerea de molecule noi în tratament este salutară pentru pacienți, însă, ”fără circa 600 milioane lei pentru finanțare suplimentară”, acestea ”vor fi plătite de producătorii români de medicamente prin taxa clawback”. Nu în ultimul rând a tras un semnal de alarmă cu privire la posibilitatea continuării activității în România a fabricilor de medicamente, în condițiile de suprafiscalizare, susținând că nu se pot face investiții în personal calificat, în operațiuni industriale, în laboratoare, în centre clinice și de cercetare și în același timp să se plătească o taxă pe venituri de 20%.