România s-a calificat fără înfrîngere la barajul C.E. de handbal masculin din 2008

Spectacol desăvîrşit pe teren şi în tribune! Iată caracteristica principală a partidei România - Letonia, care a încheiat grupa a treia de calificare la barajul Campionatului European din Norvegia 2008. Într-o atmosferă incendiară creată de cei 2.500 de suporteri constănţeni, care şi-au încurajat neîntrerupt favoriţii, selecţionata pregătită de Lucian Râşniţă şi Nicolae Munteanu a obţinut cea de-a şasea victorie consecutivă, 41-31 cu Letonia. Parcurs fără greşeală, care-i duce pe handbaliştii “tricolori” în play-off în postura de favoriţi, evitînd astfel advesari mai puternici în ultima fază a calificărilor la turneul final. Tragerea la sorţi va avea loc pe 26 ianuarie, la Viena.

Letonii, veniţi la Constanţa să-şi joace pînă la capăt ultima şansă de a prinde locul întîi, au menţinut echilibrul partidei în prima repriză. Ei au condus la jumătate cu 14-11, însă handbaliştii “tricolori” au jucat în crescendo permanent, variind procedeele de finalizare. Interii Adrian Petrea şi Sandu Iacob s-au descurcat de minune, iar extrema Laurenţiu Toma şi centrul Marius Stavrositu au oferit suporterilor un adevărat recital. La pauză, România a condus cu 21-20 (apărările fiind „sacrificate” pentru spectacol). În partea a doua, jucătorii antrenaţi de Râşniţă şi Munteanu şi-au sufocat pur şi simplu adversarii! Practic, toată echipa şi-a atins nivelul maxim... inutil de remarcat eficienţa de metronom a lui Toma, golgeterul partidei cu zece reuşite, întrecerea amicală a interilor la goluri marcate de la nouă metri sau cheful de joacă a centrului Stavrositu, care i-a întors pe toate părţile şi şi-a transformat adversarii în jaloane. Nucleul constănţean al naţionalei a strălucit pentru o victorie remarcabilă, 41-31, sărbătorită şi aclamată minute în şir de fenomenalul public al Sălii Sporturilor!

Au evoluat echipele - România (antrenor Lucian Râşniţă): Laufceag, Stănescu - Toma 10 goluri, Stavrositu 7g, Petrea 7g, Iacob 6g, Jurcă 3g, Ciubotariu 2g, Sadoveac 2g, Novanc 2g, Şania 2g, Buricea, Nicolae, Cozma; Letonia (antrenor Andris Gulbis): Braznikovs, Tihanovs - Klesniks 8g, Valkovskis 6g, Vadzitis 5g, J.Kuzmins 3g, Versakovs 2g, Uscins 2g, A.Kuzmins 2g, Straume 2g, Trifanovs 1g, Jurdzs, Lilienfelds.

Stănescu, eşti cel mai bun!

Unul din momentele emoţionante ale meciului de ieri, şi nu au fost puţine, a venit la cîteva momente înainte de start. Căpitanul campioanei şi cîştigătoarei Cupei României, Handbal Club Municipal Constanţa, a primit trofeul pentru cel mai bun handbalist al anului 2006, din mîinile vicepreşedintelui federaţiei, Petru Paleu. “Asta a fost pentru anul trecut...” a replicat cu modestie Ionuţ “eşti cel mai bun” Stănescu, aclamat de tribune, aplaudat de colegi şi adversari. “Mă bucur că echipa naţională a jucat bine şi a terminat pe primul loc o campanie de calificare foarte grea şi obositoare. Oricare ar fi adversarul din play-off, nu contează, la Constanţa să fie meciul şi apoi depinde doar de noi dacă ne vom califica”, a încheiat portarul nostru.

Preşedintele ANS, entuziasmat de public

Prima vizită în teritoriu a noului şef al sportului românesc, Octavian Belu, a fost la Constanţa, unde împreună cu Mariana Bitang, consilier prezidenţial, şi fosta gimnastă Daniela Sofronie, a urmărit partida României de la tribuna întîi. Uimit de vigoarea şi căldura publicului constănţean, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport şi-a exprimat dorinţa de a vedea în oraşul nostru o sală modernă şi mult mai încăpătoare. “Sala din Constanţa nu mai face faţă unor astfel de evenimente! Aici ar trebui să aveţi o sală cu dimensiuni standard pentru competiţii internaţionale. O sală de zece mii de locuri, cu facilităţi moderne, ar veni în întîmpinarea unor astfel de evenimente, iar handbalul, gimnastica, voleiul sau baschetul s-ar simţi ca acasă. Împreună cu administraţia locală, Consiliul Judeţean, Primăria şi toţi cei care iubesc sportul în Constanţa, vom putea contrui o astfel de sală, iar cea actuală să rămînă ca o legendă în care s-au întîmplat atîtea lucruri de referinţă în sportul românesc”, a declarat Belu, care îşi doreşte, mai mult sau mai puţin optimist, o medalie olimpică pentru handbalul românesc. La rîndul său, organizator principal al evenimentului de ieri, Consiliul Judeţean Constanţa, prin vocea preşedintelui Nicuşor Constantinescu, a apreciat sprijinul oferit echipei naţionale de spectatori: “Mulţumesc celor 2500 de constănţeni prezenţi în sală şi consilierilor judeţeni care au alocat fonduri pentru ca echipa naţională să joace la Constanţa grupa de calificare. S-a convins toată ţara că, datorită performanţelor echipelor de handbal, s-a creat o stare de spirit care s-a transpus la nivelul întregului judeţ. România s-a simţit ca acasă la Constanţa şi s-a calificat de pe primul loc la baraj, neînvinsă. Am promis, împreună cu DSJ, CJC, Primărie şi primarul Radu Mazăre, că ne vom implica pentru ca în luna iunie să găzduim şi partida de pe teren propriu din play-off”.

“Tricolorii” au sărbătorit cu suporterii, minute în şir, calificarea la baraj

Lucian Râşniţă (antrenor principal România): “Nu am vrut să stricăm ce am făcut bine pînă acum. Am început mai greoi, poate şi atmosfera deosebită din sală ne-a făcut să ne concentrăm mai puţin, dar în partea a doua echipa României şi-a valorificat potenţialul mare de care dispune şi a jucat la cote înalte”.

Laurenţiu Toma: “Mulţumim acestui public minunat. Mă bucur că am cîştigat şi ne-am calificat în play-off cu şase victorii din şase meciuri. Sperăm ca acest public să ne poarte din nou spre calificare şi la turneul final”.

Adrian Petrea: “Ne aşteptam să fie un meci greu, dar aici, la Constanţa, pur şi simplu nu avem adversar. Am fost primiţi peste tot în ţară bine, dar la Constanţa publicul este al nouălea, zecelea şi unsprezecelea jucător. Fantastic!”

Marius Stavrositu: “Important este că am cîştigat. Sper că nimeni nu a plecat din Sala Sporturilor fără să fie mulţumit de spectacol. Suporterii ne-au făcut să cîştigăm!”

Alin Şania: “Parcurs excelent! Ce ne-am propus am realizat, şase victorii la rînd! Sîntem bucuroşi şi aşteptăm cu încredere adversarul de la baraj. Publicul ne-a ajutat foarte mult!”