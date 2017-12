„România sălbatică”, pe faleza Cazinoului din Constanţa

Constănţenii şi turiştii pasionaţi de fotografie, dar şi cei dornici de o plimbare pe faleza Cazinoului din Constanţa au ocazia să admire, până pe 19 septembrie, câteva dintre cele mai spectaculoase peisaje naturale imortalizate de fotograful braşovean Dan Dinu, în cadrul expoziţiei „România sălbatică”. Expoziţia face parte din proiectul mai amplu „România sălbatică”, o expediţie iniţiată de Dan Dinu în anul 2010, ale cărei destinaţii sunt toate cele 28 de parcuri naţionale, naturale şi geoparcuri din România. Proiectul are ca scop aducerea în atenţie a frumuseţii peisajelor naturale ale României, cât şi a importanţei protejării mediului, fiind realizat în parteneriat cu World Wide Fund for Nature (WWF) şi Garanti Bank.

Ieri, la orele prânzului, la Restaurantul Queen Elizabeth, a avut loc vernisajul expoziţiei în aer liber, la care au participat autorul ei, fotograful Dan Dinu, directorul WWF România, Csibi Magor şi directorul de comunicare al Garanti Bank România, Virginia Oţel. Aceştia au subliniat importanţa promovării locurilor unice, a turismului ecologic şi a proiectelor de protecţie a biodiversităţii.

„Ideea a pornit de la faptul că trebuia să scriu un articol într-o publicaţie despre parcuri naţionale şi internaţionale şi mă bucur că am găsit susţinerea pentru a promova astfel de imagini într-o expoziţie. Am mers în parcuri naţionale şi în Delta Dunării, iar ceea ce vedeţi aici este rezultatul acestor incursiuni, imaginile urmând să fie expuse la nivel naţional, în cele mai mari oraşe. Proiectul este în plină desfăşurare şi vor mai fi adăugate cadre din alte parcuri în care încă nu am ajuns”, a declarat fotograful Dan Dinu.

„Nu trebuie să vină turiştii nemţi sau Prinţul Charles să ne spună ce ţară minunată avem! Trebuie susţinut un astfel de proiect, pentru că nu e de ajuns doar să iubim natura, trebuie să o promovăm şi să o protejăm”, a subliniat şi directorul WWF România, Csibi Magor.

Imaginile din cadrul expoziţiei vor mai fi expuse, la sfârşitul lunii, în locuri publice din Craiova şi Iaşi.