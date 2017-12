România şi Bulgaria, cele mai mari riscuri economice din Europa de Est

Scenariile pesimiste asupra evoluţiei României continuă cu viziunea lansată de cotidianul britanic The Economist. Potrivit jurnaliştilor acestei publicaţii, cele mai mari riscuri economice se regăsesc în România şi Bulgaria, întrucît sînt cele mai sărace şi mai slab guvernate state din Uniunea Europeană (UE), chiar dacă temerile privind o intrare în criză a ţărilor Europei de Est par exagerate. România are un deficit de cont curent de 14%, o monedă tranzacţionată liber şi este mai puţin dependentă de exporturi către zona euro, faţă de Bulgaria, dar poate avea o aterizare mai dură, arată The Economist. Banca ungară Oriens, specializată pe regiunea Balcanilor, se aşteaptă la un avans economic de doar 0,9% pentru România în 2009, aceasta fiind cea mai slabă creştere economică prognozată pentru ţara noastră de vreo instituţie care are tangenţă cu mediul economico-financiar. Totodată, The Economist notează că sistemul bancar românesc este mai puţin profitabil decît cel bulgar, dobînzile interbancare au crescut de aproape două ori în 2008, la 15%, iar FMI estimează că leul este supraevaluat cu 19%. Ca urmare a cheltuielilor populiste din campania electorală, deficitul bugetar ar putea ajunge la 3,9% din PIB în 2008, arată publicaţia britanică. Cea mai probabilă evoluţie pentru Europa de Est este o perioadă de cîţiva ani cu creştere economică redusă sau zero, cele mai afectate urmînd să fie statele cu sisteme financiare mai puţin solide sau cu deficit comercial mare. La perspectivele mai bune contribuie susţinerea din partea UE şi a instituţiilor financiare, ca Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Centrală Europeană (BCE). Spre deosebire de România, Bulgaria beneficiază de o situaţie financiară solidă, cu datorii externe reduse şi excedent bugetar. Oriens estimează, pentru Bulgaria, o creştere economică de doar 2,3% în 2009. Totuşi, moneda naţională bulgară, leva, are un curs controlat în raport cu euro, ceea ce exclude o depreciere a cursului pentru a susţine competitivitatea exporturilor, banca naţională nu poate modifica dobînzile, iar deficitul de cont curent se ridică la un sfert din PIB. Per ansamblul regiunii de Est a Balcanilor, The Economist spune că a fost evitată prăbuşirea economică, dar vor fi dificultăţi majore în următoarea perioadă.