România, una dintre ultimele ţări din regiune în funcţie de venitul pe locuitor

România se va plasa în acest an pe locul 12 din 16 în topul statelor din zona Europa de Est în funcţie de valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, după Bulgaria, potrivit unui studiu al Economist Intelligence Unit (EIU). PIB pe cap de locuitor, la paritatea puterii de cumpărare, va fi, în 2006, în România, 9.254 dolari, cu 8,6% peste nivelul consemnat în 2005. Valoarea PIB va continua să crească în următorii ani, ajungînd la 10.094 dolari în 2007 şi 12.494 în 2010. Potrivit estimărilor EIU, divizia de informaţii a grupului The Economist, Bulgaria se va plasa, pînă în 2010, înaintea României în ceea ce priveşte acest indicator. În 2006, în cazul Bulgariei, PIB pe cap de locuitor, la paritatea puterii de cumpărare va fi de 9.709 dolari şi va ajunge la 13.323 dolari în 2010. La orizontul anului 2010, România va ocupa locul 13 în topul regional, în funcţie de acest indicator, fiind depăşită de Kazahstan. În regiunea Europa de Est, EIU include 16 state - Azerbaidjan, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Kazahstan, Letonia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ucraina. În acest an, primul loc va fi ocupat de Slovenia (24.720 dolari), urmată de Cehia (19.887 dolari) şi Estonia (18.135 dolari), la polul opus plasîndu-se Ucraina (7.283 dolari), Serbia (7.758 dolari) şi Azerbaidjan (7.881 dolari).

În 2010, topul va fi condus tot de Slovenia (32.154 dolari), ultimele trei clasate fiind ţările menţionate mai sus. La nivel mondial, în acest an, pe primul loc se va afla SUA (44.270 dolari), în timp ce în zona Europa Occidentală lider va fi Norvegia (43.673 dolari). Ultima poziţie va fi ocupată de Nigeria (1.295 dolari). În ceea ce priveşte nivelul PIB pe cap de locuitor, în zona Europa de Est, România va ocupa în 2006 locul 12, cu 5.255 dolari, valoare aflată în creştere cu 17% faţă de 2005. România se va situa înaintea Azerbaidjanului, Bulgariei, Serbiei şi Ucrainei. Liderul regional va fi Slovenia (19.176 dolari), iar liderul mondial va fi Norvegia (72.722 dolari). În următorii ani, PIB pe cap de locuitor va creşte în România la 6.146 dolari în 2007, 6.699 dolari în 2008, 7.170 dolari în 2009 şi 7.688 dolari în 2010. EIU estimează pentru acest an pentru România o creştere economică de 5,2%, peste nivelul de 4,5% anunţat în luna martie, şi o valoare nominală a PIB de 113,5 miliarde dolari, care va creşte la 165,2 miliarde dolari în 2010. PIB la paritatea puterii de cumpărare al României va fi în acest an de 199,9 miliarde dolari, plasînd România pe locul şase în regiune. Anul viitor, PIB la paritatea puterii de cumpărare va urca la 217,7 miliarde dolari, urmînd să ajungă la 268,5 miliarde dolari în 2010. În tot intervalul, România va ocupa locul cinci. România are o populaţie de 21,6 milioane de locuitori, plasîndu-se pe locul cinci în regiune în funcţie de acest indicator.