Românii au sărbătorit 156 de ani de la Unirea Principatelor

MANIFESTĂRI ÎN TOATĂ ȚARA În istoria națională, ziua de 24 ianuarie reprezintă momentul în care românii au făcut primul pas către crearea României Mari. În 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Țării Românești, după ce, în 5 ianuarie același an, fusese ales conducător al Moldovei. Așa a avut loc unirea celor două principate, cunoscută și ca „Mica Unire”. La 156 de ani de la acest prim pas în reîntregirea patriei, în toate orașele mari din România au fost organizate manifestări culturale și militare. În Iași, mii de persoane s-au prins în tradiționala Horă a Unirii, în jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza. La manifestările din Iași au fost prezenți premierul Victor Ponta și președintele Klaus Iohannis, care au depus coroane de flori la mormântul și statuia lui Cuza. Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită și în Ardeal. Peste 600 de persoane au pornit într-un marș pe bulevardele principale din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în timpul căruia au purtat un drapel tricolor lung de 150 de metri. Ideea i-a aparținut unui licean care anul trecut, în 15 martie, s-a fotografiat cu tricolorul românesc în locul unde se desfășurau manifestările dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Și în Capitală au fost organizate mai multe evenimente culturale și religioase. Ca în fiecare an, au fost depuse mai multe coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Mitropoliei. Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită cu mare fast și în Focșani, unde peste 4.000 de persoane s-au prins în horă alături de câțiva miniștri și președinți de consilii județene. Printre cei prezenți s-a aflat președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu. El a vorbit despre cât de important e să continuăm să muncim pentru o Românie modernă. „Trebuie să ne amintim să ne cinstim eroii. Românilor le urez ca acest an să fie mai bun decât cel care a fost și să începem să ne recăpătăm încrederea în noi“, a spus președintele CJC.

CUM AU PETRECUT CONSTĂNȚENII Evenimente dedicate „Micii Uniri“ au avut loc şi în mai multe localități constănțene. În municipiul reședință de județ, sute de persoane s-au strâns pe esplanada din fața Comandamentului Flotei, pentru a urmări un ceremonial militar. Printre oficialii prezenți la manifestări au fost prefectul numit al județului Constanța, Constantin Ion, și subprefectul Levent Accoium, care au vorbit despre însemnătatea istorică a zilei de 24 ianuarie. „Este o zi cu o însemnătate istorică pe care trebuie s-o sărbătorim în fiecare an pentru noi și pentru copiii noștri“, a spus prefectul Constantin Ion. La eveniment au venit și 200 de revoluționari constănțeni. La sfârșitul ceremoniei, toți participanții s-au prins în tradiționala Horă a Unirii. Manifestări similare au avut loc în Cernavodă, Medgidia, Mangalia, Cumpăna și Saraiu. Potrivit documentelor care se regăsesc în Arhivele Naţionale, ziua de 24 ianuarie a fost aniversată la Constanţa, pentru prima dată, în anul 1904, în condițiile în care, în 1859, Dobrogea era încă sub ocupația Imperiului Otoman. Ținutul dintre Dunăre și Mare avea să se alăture celor două principate aproape 20 de ani mai târziu, la 14 noiembrie 1878.