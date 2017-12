Românii care apăreau în reportajul Sky News au plecat liberi de la DIICOT

Cele patru persoane care au legătură cu realizarea materialului Sky News despre presupuşi traficanţi de arme din România au fost lăsate să plece acasă după ce au fost audiate de procurorii DIICOT.

Cele patru persoane care au fost aduse miercuri la sediul DIICOT pentru audieri în dosarul deschis după apariţia reportajului Sky News au fost lăsate să plece acasă. Până la momentul transmiterii ştirii, procurorii nu au precizat dacă cei care au fost audiaţi sunt cercetaţi penal sau dacă s-a dispus controlul judiciar în ceea ce îi priveşte.

Primul care a dat declaraţii procurorilor a fost cel care ar fi intermediat legătura dintre echipa Sky News şi cei care apar în reportaj. Ulterior, la sediul DIICOT au fost aduse probe dar şi ceilalţi patru bărbaţi, după audieri aceştia fiind lăsaţi să plece în libertate.

Procurorul şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat miercuri că, în cadrul anchetei, se confirmă existenţa unui scenariu în legătură cu materialul difuzat de Sky News. "Au fost identificate persoanele mascate şi alte persoane cu care au colaborat. Au fost identificate şi ridicate şi armele şi s-a descoperit autoturismul. Se confirmă ceea ce am preconizat, un scenariu care cred că a fost pus la cale de jurnaliştii britanici", a precizat Daniel Horodniceanu.

Jurnalistul Sky News Stuart Ramsay, realizatorul reportajului despre presupusul trafic ilegal cu arme de foc din România, a publicat noi mesaje Twitter în care atacă România pentru publicarea de informaţii nepotrivite care să provoace o reacţie din partea sa, reiterând faptul că nimeni nu a fost plătit.

''România, încetează cu publicarea de mesaje nepotrivite, este ridicol. Este foarte plictisitor. Am răspuns la fiecare întrebare - arestezi bandele?'', scrie jurnalistul, în cel mai recent mesaj publicat pe Twitter.

''Nimeni nu a fost plătit. Armele sunt reale. Povestea este corectă. Sfârşit de discuţie. România, aici nu era vorba despre tine. Era vorba despre arme'', publica acesta anterior.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că legătura dintre jurnaliştii britanici şi cei care apar în filmarea Sky News ar fi fost intermediată de Szanto Aurelian Mihai, un freelancer român în vârstă de 40 de ani care s-ar fi stabilit în Marea Britanie în urmă cu şapte ani. Aceleaşi surse precizează că totul ar fi fost un scenariu pus la cale de jurnaliştii britanici, românii care apar în imagini fiind plătiţi şi instruiţi în legătură cu replicile pe care să le spună. De asemenea, acestora li s-ar fi cerut să poarte haine de tip militar. Suspiciunile procurorilor ar fi fost confirmate de intermediar la audieri.

Aurelian Szanto a explicat cum a fost abordat de jurnaliştii britanici, discuţiile fiind purtate în primă fază prin intermediul unui apropiat.

"Eu am fost contactat prin cineva care are contacte la trustul Sky, dacă sunt de acord să filmez un documentar pe teritoriul României în legătură cu traficul de arme care se desfăşoară pe tot teritoriul continentului est-european. Persoana respectivă mi-a spus că este vorba despre un documentar pe care trustul Sky îl face pe teritoriul Europei în legătură cu traficul de arme, pentru informarea populaţiei. Mi-au spus: dorim să fie doi oameni care să ne prezinte nişte arme. Prin prezentarea armelor respective să atragem atenţia la cum se săvârşesc aceste vânzări. Am avut un prieten care ştiam că are arme de vânătoare, l-am contactat telefonic din Anglia şi l-am întrebat dacă este de acord să facem acest documentar, bineînţeles nu pe gratis. O remuneraţie pentru actorie, pentru prezentare, eu urmând să iau remuneraţia mea de translator", a declarat Aurelian Szanto.

Bărbatul a precizat că i s-ar fi spus că este vorba despre un reportaj cu personaje fictive, informaţii ce ar fi urmat să fie anunţe la difuzarea materialului.

"Mi-au declarat : nu vă faceţi griji, la momentul difuzării va apărea la sfârşit, pe display, că toate personajele din acest documentar sunt fictive şi sunt doar cu caracter informativ. Aşa mi s-a comunicat. Ei mi-au cerut să le prezint arme de război. Comunicarea mea către ei a fost nu, nu pot să vă ofer arme de război. Ei m-au asigurat că este un documentar care va apărea în luna decembrie. Nu va fi o ştire, nu va fi ceva pus pe sticlă care să defăimeze imaginea României. S-au negociat la mii de euro, dar nu foarte multe", susţine bărbatul.