Ronaldo și Messi se luptă pentru „Balonul de Aur 2016“

Publicaţia „France Football” a dezvăluit numele celor 30 de candidaţi pentru „Balonul de Aur 2016”, cel mai important trofeu individual, câştigătorul urmând să fie anunţat la 13 decembrie. Printre nominalizaţi se numără Cristiano Ronaldo, câștigător al UEFA Champions League cu Real Madrid și al titlului european cu Portugalia în acest an, şi deţinătorul trofeului, Lionel Messi, cu câte trei, respectiv cinci trofee în palmares. Riyad Mahrez şi Jamie Vardy, campioni alături de Leicester City în sezonul trecut din Premier League, nu lipsesc nici ei de pe listă. Real Madrid are nu mai puțin de 6 jucători pe această listă, în timp ce marea rivală, FC Barcelona, are 4, ca și Bayern Munchen, iar Atletico Madrid doar 3.

Lista celor 30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2016: Sergio Aguero (Argentina/Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Borussia Dortmund), Gareth Bale (Ţara Galilor/Real Madrid), Gianluigi Buffon (Italia/Juventus Torino), Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City), Paulo Dybala (Argentina/Juventus Torino), Diego Godin (Uruguay/Atletico Madrid), Antoine Griezmann (Franţa/Atletico Madrid), Gonzalo Higuain (Argentina/Juventus Torino), Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Manchester United), Andres Iniesta (Spania/FC Barcelona), Koke (Spania/Atletico Madrid), Toni Kroos (Germania/Real Madrid), Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Munchen), Hugo Lloris (Franţa/Tottenham Hotspur), Riyad Mahrez (Algeria/Leicester City), Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona), Luka Modric (Croaţia/Real Madrid), Thomas Muller (Germania/Bayern Munchen), Manuel Neuer (Germania/Bayern Munchen), Neymar Jr (Brazilia/FC Barcelona), Dimitri Payet (Franţa/West Ham United), Pepe (Portugalia/Real Madrid), Paul Pogba (Franţa/Manchester United), Sergio Ramos (Spania/Real Madrid), Rui Patricio (Portugalia/Sporting Lisabona), Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelona), Jamie Vardy (Anglia/Leicester City), Arturo Vidal (Chile/Bayern Munchen).

Câștigătorul va fi anunțat într-o gală care va avea loc în decembrie. Este pentru prima dată după cinci ani când „Balonul de Aur“ este acordat doar de publicaţia „France Football”, așa cum a fost inițial, după ce s-a încheiat colaborarea cu FIFA. Trofeul se acordă din 1956, iar primul câştigător a fost britanicul Stalney Matthews.

