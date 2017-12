Rotary România şi Republica Moldova, guvernate de un constănţean

Începutul lunii iulie 2006 reprezintă şi debutul unui nou an rotarian în care guvernarea Districtului 2241 – România şi Republica Moldova va fi asigurată de subprefectul judeţului, Adrian Nicolaescu, primul guvernator constănţean din istoria Rotary România. Acesta este cel mai important eveniment al anului rotarian pentru districtul din care face parte şi ţara noastră. „Lead the way“ (Deschide drumul) este îndemnul sub care noul an rotarian a debutat vineri seara, la Clubul „Melody” din Mamaia, unde fostul guvernator, Ivan Bloch a predat ştafeta actualului guvernator. Ceremonia a constat în predarea cîtorva obiecte cu mare însemnătate pentru rotarieni: ceasul primului guvernator Ion Ciop, colanul sau istoria Rotary, un ac de cravată, o pereche de butoni şi un însemn, obiecte pe care guvernatorul Nicolaescu le va purta tot mandatul. „Principiul nostru, al membrilor Rotary este 'a servi mai presus de sine însuşi'. Sîntem hotărîţi să ne implicăm mai mult în societatea civilă prin realizarea unor proiecte în parteneriat cu Rotary International, în special cu Rotary SUA”, a declarat noul guvernator. El a adăugat că tinerii vor fi un grup ţintă în acest an. „Pentru ei pregătitim mai multe schimburi de experienţă în mediul rotarian internaţional. De asemenea, 2006 – 2007 va fi un an bazat pe educaţie, învăţămînt, sănătate şi schimburi de specialişti din diferite domenii”, a precizat guvernatorul Nicolaescu. El a apreciat că noul an rotarian va înregistra un salt calitativ din punctul de vedere al activităţilor desfăşurate şi se va încerca încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale, ministere şi ONG-uri pentru dezvoltarea unor proiecte de interes local. După ceremonie, reprezentanţii cluburilor rotariene din ţară şi din republica Moldova s-au bucurat de un program artistic de blues-jazz susţinut de celebrii Harry Tavitian, formaţiile Nightlosers şi Czfer Fernet Blues.