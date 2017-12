Rugby Europe va cere oficial introducerea unui play-off pentru Turneul celor Șase Națiuni

Rugby Europe (RE), forul care gestionează sportul cu balonul oval pe Bătrânul Continent, va solicita oficial introducerea unui meci de baraj, de promovare-retrogradare, în Turneul celor Șase Națiuni. Cererea, care ar putea deschide calea țărilor din eșalonul 2 al rugbyului european spre cea mai importantă competiție a emisferei de nord, va fi depusă pe 9 martie de către președintele RE, Octavian Morariu, cu prilejul Comitetului Director care va avea loc la Paris. Cu toate acestea, Morariu nu are nicio putere asupra Six Nations, care este un for separat de Rugby Europe. Rugby Europe este instituția care gestionează acest sport la nivel continental, în timp ce Six Nations este o afacere care are interesul să-și protejeze membrii existenți. Morariu a precizat că oricum o astfel de restructurare a T6 nu s-ar putea face mai devreme de 4-5 ani, indicând Georgia ca reprezentativă care s-ar ridica, în prezent, la nivelul de competitivitate al țărilor care fac parte din Six Nations.

Potrivit lui Morariu, un zbor de la Moscova spre Dublin sau Edinburgh nu ar dura mai mult de cinci ore, însă georgienii vor trebui să asigure obligatoriu un teren care să beneficieze de instalație de încălzire. De asemenea, ar mai fi necesar un plan de afaceri privind infrastructura hotelieră și numărul de zboruri spre vestul Europei.

Pe de altă parte, într-un sondaj recent realizat de L'Equipe, cititorii cotidianului francez au fost de părere, în procent de 66%, că naționala de rugby a Italiei nu merită să aibă locul rezervat în Turneul celor Șase Națiuni. Doar 27% dintre respondenți au fost de părere că „Squadra Azzurra” merită să facă parte din Six Nations, iar 7% nu au avut nicio opinie.

Sondajul a fost realizat în contextul în care tot mai multe voci s-au pronunțat în ultimul timp pentru un baraj de retrogradare-promovare în Six Nations, între reprezentativa de pe ultimul loc din Turneul celor Șase Națiuni și prima clasată în Rugby Europe Championship. Practic, conform rezultatelor consemnate în ultimii ani, ar fi vorba despre o partidă între Italia și Georgia, peninsularii terminând aproape în fiecare an pe ultima poziție (au luat „Lingura de lemn”, trofeu simbolic care se acordă ultimei clasate, timp de 11 ani!), în timp ce Georgia a dominat categoric competiția din al doilea eșalon valoric, câștigând-o consecutiv în ultimii zece ani. Mai mult, în ierarhia mondială, în prezent Georgia se află pe poziția a 12-a, Italia fiind pe locul 14. Italia a început dezastruos ediția 2017 din Six Nations, pierzând cu 7-33 în fața Țării Galilor și cu 10-63 cu Irlanda.

În luna ianuarie a acestui an, directorul executiv al Turneului celor Șase Națiuni la rugby, John Feehan, a declarat că un sistem de retrogradare din competiție nu va fi luat în discuție pe termen scurt sau mediu. Feehan a respins orice variantă de modificare și s-a pronunțat pentru menținerea statu-quo-ului actual. „Pe termen scurt sau mediu nu există nicio posibilitate reală de a se întâmpla așa ceva. Unele comentarii cu privire la evoluția Italiei în Turneu sunt lipsite de fair-play. Noi credem că participarea Italiei a fost binevenită din moment ce această țară a fost acceptată. Ea a progresat foarte mult, dar că și alte țări au progresat, aceasta este un lucru relativ”, a afirmat Feehan.

