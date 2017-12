Runda a treia la a 16-a ediţie a Trofeului “Telegraf”

Etapa a treia a celei de-a 16-a ediţii a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, propune duminică, 21 ianuarie, la Sala Sporturilor, confruntări deosebit de importante în economia luptei pentru accederea în optimile de finală ale competiţiei. La fel ca săptămîna trecută, întîlnirile vor începe după partida de handbal masculin din preliminariile Campionatului European din 2008, România - Letonia, tensiunea jocurilor de la Trofeul “Telegraf” nefiind cu nimic mai prejos decît cea prezentă în meciurile sportivilor profesionişti. În urma unui memoriu făcut de echipa Tomis Millenium, suspendarea jucătorului Virgil Băiceanu a fost redusă de la 8 etape la 2 etape.

Iată şi programul partidelor din etapa a III-a, de duminică, 21 ianuarie, de la Sala Sporturilor - ora 13.30: Alpha - Voinţa (Grupa A); ora 14.15: Municipal - Elox (Grupa D); ora 15.00: CS Eforie - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 15.45: Real - Cosmos (Grupa B); ora 16.30: ITC - Tomis Millenium (Grupa D); ora 17.15: Capitol ’84 - Recolta Cumpăna (Grupa D); ora 18.00: Julius - Perla Murfatlar Basarabi (Grupa A); ora 18.45: Săgeata Stejaru - Jandarmii Dobrogea (Grupa C); ora 19.30: Arca ANR - FC Constanţa (Grupa B); ora 20.15: Dinamo - Steaua Mării Techem (Grupa C); ora 21.00: Intersport - SNC (Grupa C); ora 21.45: Telegraf & TV Neptun - Portul (Grupa B).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: Restaurantul La Pătrunjelu’

GRUPA A

1. Frontiera Tomis 2 2 0 0 8- 2 6

2. Alpha 2 1 1 0 11- 4 4

3. Voinţa 2 1 1 0 6- 3 4

4. CS Eforie 2 0 2 0 4- 4 2

5. Julius 2 0 0 2 2- 8 0

6. Perla Murfatlar Basarabi 2 0 0 2 3-13 0

GRUPA B

1. Telegraf & TV Neptun 2 1 1 0 6-3 4

2. Cosmos 2 1 1 0 5-4 4

3. Arca ANR 2 1 0 1 6-4 3

4. FC Constanţa 2 0 2 0 4-4 2

5-6. Real 2 0 1 1 3-6 1

5-6. Portul 2 0 1 1 3-6 1

GRUPA C

1. Săgeata Stejaru 2 2 0 0 13- 2 6

2. Dinamo 2 2 0 0 13- 3 6

3. SNC 2 1 0 1 4- 4 3

4. Intersport 2 1 0 1 7- 8 3

5. Steaua Mării Techem 2 0 0 2 1- 9 0

6. Jandarmii Dobrogea 2 0 0 2 3-15 0

GRUPA D

1. Municipal 2 2 0 0 8-2 6

2. Elox 2 2 0 0 7-4 6

3. Tomis Millenium 2 1 1 0 6-5 4

4. Capitol '84 2 0 1 1 3-5 1

5. ITC 2 0 0 2 3-7 0

6. Recolta Cumpăna 2 0 0 2 5-9 0