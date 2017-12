Ruptură iminentă a ALDE?

ALDE este mai dezbinată ca oricând. Lupta pentru putere dintre cei doi co-președinți ai partidului, Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin, a atins duminică noi cote. Daniel Constantin împreună cu mai mulți membri ai ALDE, proveniți din PC, au părăsit şedinţa Delegaţiei Permanente (DP) a formaţiunii, unde trebuia să se stabilească data Congresului în care se va alege preşedintele unic. Supărat că este marginalizat în partid, Constantin a plecat din ședință după numai 20 de minute de la debut și şi-a motivat gestul prin faptul nu au fost convocaţi toţi membrii de drept ai Delegaţiei Permanente. „Componenţa DP care s-a convocat nu este cea statutară. Am agreat miercuri, 15 martie, convocarea Delegaţiei, însă secretariatul, dintr-o anumită parte, a convocat alţi colegi şi nu sunt toţi cei care trebuie să fie în conformitate cu Statutul”, a declarat Constantin. Acesta a arătat că nu va pleca din formaţiunea politică şi că se va întâlni luni cu premierul Sorin Grindeanu, pentru a vedea decizia coaliţiei în legătură cu această situaţie. „Eu nu am vrut să ajungem în această situaţie, dar, din păcate, este un caz delicat pentru ALDE. Nu am ţinut niciodată la funcţii”, a spus Constantin.

TĂRICEANU, ACUZE DURE LA ADRESA LUI CONSTANTIN

După ședință, Călin Popescu-Tăriceanu a dat cărțile pe față și a dezvăluit că între el și Daniel Constantin există un conflict mai vechi. Tăriceanu nu a ezitat să critice gestul lui Constantin, despre care a spus că a ieșit din ședință în mod „demonstrativ”. Mai mult, Tăriceanu a susținut că a fost șantajat înaintea alegerilor parlamentare. „Am asistat la câteva comentarii făcute de colegul meu Daniel Constantin, care și-a exprimat nemulțumirea față de cum funcționează ALDE și a ieșit din sală. Am și eu o serie de nemulțumiri legate de funcționarea ALDE, nu numai în ultima perioadă. Relația care a funcționat bine colegial a înregistrat o sincopă la alegerile parlamentare și eu am fost șantajat de Daniel Constantin, privind pozițiile pe liste ale unor colegi. Am făcut eu concesia, dar a fost una costisitoare, a trebuit să sacrific oameni care munciseră, altfel ALDE nu era astăzi în Parlament. Așteptările cetățenilor sunt foarte mari, nu putem rămâne blocați în decizii interne, trebuie să existe o modalitate eficientă și democratică de luare a deciziilor”, a spus Călin Popescu-Tăriceanu.

PONTA BAGĂ BĂȚUL PRIN GARDUL ALDE?

Ceea ce a dezvăluit Tăriceanu este o justificare plauzibilă pentru zvonurile potrivit cărora Constantin ar pregăti în secret ruperea partidului, în vederea realizării unei noi formațiuni alături de social democratul Victor Ponta. Deși nimeni nu a confirmat informația, neoficial, tot mai multă lume vorbește ba pe la colțuri, ba prin media de această problemă. Potrivit stiripesurse.ro, tot scandalul ar fi plecat de la Constantin, care a impus un protocol de consultare tripartită la nivelul coaliţiei PSD - ALDE, nemulţumit că Tăriceanu şi președintele PSD, Liviu Dragnea, iau deciziile de unii singuri în numele actualei majorităţi parlamentare. Potrivit sursei citate, Constantin nu a ezitat să joace cartea plecării din această majoritate, dacă protocolul nu este parafat.

DANIEL CONSTANTIN, LA UN PAS DE EXCLUDERE

Discuțiile din interiorul Delegației au fost atât de tensionate încât, la un moment dat, unul dintre membrii partidului, Andrei Gerea, un om apropiat de Călin Popescu-Tăriceanu, a propus chiar excluderea lui Daniel Constantin „dacă nu nu mai este alături de partid”, notează stiripesurse.ro. Într-un final, după plecarea lui Constantin, lucrurile s-au mai liniștit și s-a stabilit să se convoace Congresul partidului în 21 aprilie, la Palatul Parlamentului, când se va renunța la conducerea bicefală.