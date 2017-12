Ruşanu: “Parlamentarii PNL îşi vor da demisia dacă Băsescu adună opt milioane de voturi”

Vicepreşedintele PNL Dan Radu Ruşanu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că parlamentarii liberali sînt dispuşi să-şi depună mandatele în cazul în care preşedintele suspendat va reuşi să adune la referendum opt milioane de voturi în favoarea sa. Întrebat de jurnalişti dacă parlamentarii care au votat pentru suspendarea preşedintelui nu ar trebui să plece în cazul victoriei lui Băsescu, Ruşanu a spus că liberalii sînt dispuşi să facă asta: "Traian Băsescu trebuie să ne convingă că are susţinere reală. Dacă el va aduna opt milioane de voturi, cum am adunat noi, atunci parlamentarii PNL îşi dau demisia”. Ruşanu a comentat sintagma “Dictatura parlamentului”, folosită de unii politicieni, apreciind că “în istorie nu s-a văzut o dictatură a unui parlament, ci doar a unor persoane”. De asemenea, Ruşanu a apreciat că PSD va trebui să motiveze puternic o eventuală moţiune de cenzură împotriva premierului Călin Popescu Tăriceanu, în cazul unui eşec în demiterea preşedintelui la referendumul din 19 mai. Mai mult, el a atras atenţia că ideea unei moţiuni, avansată, joi, de vicepreşedintele democrat Sorin Frunzăverde, nu poate fi pusă în practică fără motive concrete: “Nu avem aceeaşi situaţie ca la preşedinte, unde PSD a prezentat 19 motive pentru suspendare, dintre care 15 sînt certe, chiar dacă Băsescu nu o ştie”. Întrebat care va fi relaţia dintre PNL şi PSD după referendum, liderul liberal a apreciat că PSD “a fost şi va rămîne un adversat politic al PNL”: “Este un partid de stînga, iar noi sîntem de dreapta, e firesc să fim adversari şi înainte şi după 19 mai”. El a dezvăluit că are informaţii “din culise” potrivit cărora PLD va fuziona cu PD pentru viitoarele alegeri: “PLD nu poate intra în Parlament, pentru că sondajele îl creditează cu patru la sută. Din informaţiile mele, Valeriu Stoica a făcut presiuni pentru fuziune şi a propus unu de la PLD contra cinci de la PD, dar PD nu a fost de acord”. Vicepreşedintele liberal a afirmat că “fuziunea este sigură”, pentru că “unii din PLD sînt mai obedienţi lui Băsescu decît cei din PD, chiar şi decît Emil Boc”. Preşedintele PLD, Theodor Stolojan, a declarat, miercuri, că partidul său va începe discuţii cu PD imediat după referendumul din 19 mai pentru formarea unui pol de centru dreapta pînă la alegerile pentru Parlamentul European, care să cîştige alegerile europarlamentare, cele locale şi parlamentare.