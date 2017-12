Rusia ar putea invada Ucraina şi R. Moldova?

02:54:39 / 25 Martie 2014

LI SA DUS PUTEREA RUSILOR DE CIND SA DESTRAMAT BLOCUL COMUNIST ,INCEPIND CU CADEREA ZIDULUI DE LA BERLIN , IAR ACUM AU INCEPUT DIN NOU SA ACAPAREZE TERITORII CE NU LE APARTIN , NISTE ALCOOLICI ORDINARI , SI ELE CA FEMEI SI EI CA BARBATI , BEAU COT LA COT

VAI DE CAPUL NOSTRU CUM AM TRAIT PE VREMEA COMUNISMULUI SI SUB BOCANCUL RUSULUI ,CIND NOI STATEAM LA COZI INFERNALE PENTRU ALIMENTE DE LUAM GHEARE SI CAPATINI DE PUI DE IESEAM DE LA COZI CU HAINELE RUPTE SI STATEAM CITE O JUMATATE DE ZI LA COZI , NU MAI SPUN CA SE DADEA CITE UN KG DE ULEI ,UNUL DE FAINA , UNUL DE OREZ , UNUL DE MALAI PE LUNA DE PERSOANA , PENTRU UNKG DE LAPTE STATEAM TOATA NOAPTEA CU STICLA CU SACOSA , MAI ALES IARNA CIND ERA GER SI NICI NU APUCAM , OUA LA FEL , COZI INFERNALE DE SE SPARGEAU OUALE IN CAPUL NOSTRU DE ATITEA IMBRINCELI SI PE BAZA DE PUTERE , PUTEAI SA-TI PROCURI ALIMENTELE , IAR CURENTUL ELECTRIC SE LUA LA ORA 6SEARA n MAI ALES IARNA CIND SE INTUNECA DEVREME SI COII TREBUIAU SA-SI FACA LECTIILE DE FACEAM OPAITE DIN APA SI ULEI INTRU-UN BORCAN SI ASA AU INVATAT COPII NOSTRI CARTE , IAR TU DE LA NR1 CHIRIAC SANDICA , NU STII CE INSEAMNA COMUNISMUL SI DICTATURA COMUNISATA SA FII SUB BOCANCUL RUSULUI , CIND TOATE ALIMENTELE NOASTRE SE DUCEAU LA RUSI , IAR MAGAZINELE LOR ERAU PLINE CU ALIMENTE ROMANESTI SI SPUI CA IN COMUNISM ESTE BINE , PAI DUTE LA RUSI , DAR ACUM NU MAI AU ALIMENTELE NOASTRE ,DE ASTA TIPA RUSUL SI ACAPAREAZA , CA LI SA DUS PUTEREA DE BLOC COMUNISM , CARE TOATE TRARILE ERAM OBLIGATE SA DUCEM TRIBUT , EXACT CA PE VREMEA OTOMANILOR .