Russian Cossack State Dance Company, cea mai buna companie ruseasca din lume aduce un show uluitor in Romania

Direct din Moscova, Russian Cossack State Dance Company aduce un spectacol uluitor in Romania, la Constanta, in data de 25 martie 2018, Casa de Cultura a Sindicatelor.

"UITATI de "Riverdance”. Acest grup este mai cel mai bun si fascinant!” scria publicatia “The Scotsman”.

Dupa turnee pe toate continentele si dupa ce au ridicat in picioare sali si stadioane in America, Marea Britanie, Germania, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Canada, China, Coreea, Portugalia, Franta, Cehia, Norvegia, Elvetia, Scotia, etc., 2018 este anul in care cea mai buna trupa ruseasca din lume va ului publicul din Romania. Pentru doua ore romanii isi vor tine respiratia si vor fie uluit de ceea ce vor vedea pe scena. Portretizarea vietii cazacilor se face prin 9 seturi de costume spectaculoase, muzica live in interpretare maiestrala instrumental si vocala, o coregrafie care combina elementele de gimnastica, de acrobatie, balet cu dansul clasic si cel modern, totul intr-o poveste spusa precum o piesa de teatru.

Sabiile cazace, tunurile, mustatile, totul este gandit in cel mai mic detaliu, iar ritmurile muzicii live (rasunand si piese celebre precum Ochi chyornye, Katyusha, Tiganskaia) vor aduce cu sine ritmuri ametitoare si momente de dans unice. De la momente de lupta, la cele de glorie, de iubire si tradare, povestea reala a cazacilor este adusa in prezent cu maiestria ruseasca sub semnatura directorului artistic, Maestru Emerit, Leonid Milovanov.

Biletele sunt disponibile spre vanzare:

Categoria 1 - 200 lei

Categoria 2 - 150 lei

Biletele se vand online prin: Eventim, Bilete.ro, Myticket si Bilet.ro si la casa de bilete ale Casei de cultura a sindicatelor din Constanta

https://www.iabilet.ro/bilete-cazacii-rusiei-compania-de-dans-din-moskova-show-unic-in-lume-30469/

http://www.eventim.ro/ro/artist/cazacii-rusiei-1704/profile.html

https://www.myticket.ro/ro/evenimente/214/cazacii-rusiei-compania-de-dans-din-moskova-23-martie-2018-opera-nationala-iasi.html

Organizator: Mall4art