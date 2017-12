S-a deschis lista candidaţilor la funcţia de rector UOC

11:57:46 / 08 Aprilie 2014

A fi profesionist este una,a fi bun conducator este alta,motiv pt. care nu trebuie amestecata cruda cu nesarata.Cand esti numit sef de sectie la medicina interna avand o specialitate pe un domeniu respectabil dar restrans ,respectiv diabet si boli de nutritie(specialitate care in tratatele de boli interne are alocat doar un capitol),nu poti sa nu te intrebi cum s-a intamplat asta.Sigur.daca ministrul sanatatii poate fi contabil sau stomatolog iti spui ca nu prea conteaza fiind vorba de functii politice. Dar daca la raportul de garda se prezinta un caz complex de specialitate,ce fel de expertiza si experienta poate avea dr. Catrinoiu,cand se presupune ca seful de sectie este unul din cei mai buni in specialitatea respectiva? d