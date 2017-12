S-a încheiat licitația pentru proiectarea restaurării Cazinoului

12:29:56 / 16 Ianuarie 2015

"cauze birocratice sau de rea-credință"

Stati linisti oameni buni ca in Romania la fiecare inceput de an se vintura pe sub nasul romanilor naivi citeva momeli, care nu se vor adeverii niciodata: 1. Se fac autostrazi. 2. Se reiau lucrarile la centralele 3 si 4 de la Cernavoda. 3. Se renoveaza cazinoul. Bineinteles ca gogoriltele de mai sus vor dispare odata cu trecerea urmatoarelor doua luni din acest an, fiindca vin alte probleme mult mai "importante" : si anume pregatirea de noi alegeri.