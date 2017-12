“Să vină Cupa la Constanţa!”

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis mai au un singur hop pentru a realiza eventul în acest sezon! Campioni în premieră absolută, voleibaliştii constănţeni dispută sîmbătă după-amiază finala Cupei României în compania lui Dinamo Bucureşti, formaţia pe care au depăşit-o în duelul pentru titlul naţional. În palmaresul întîlnirilor directe din acest campionat, Constanţa a reuşit patru victorii, iar Dinamo are două succese la activ. În sezonul regulat, fiecare echipă a cîştigat cu 3-2 pe teren propriu, iar în play-off, dobrogenii au învins în primele trei turnee cu 3-1, 3-2 şi 3-1. Bucureştenii au cîştigat în turneul organizat chiar de ei săptămîna trecută, cu 3-1, dar la acea oră soarta titlului era deja pecetluită. “Nu cred că este un avantaj psihologic victoria lor de la Bucureşti, cred că mai importante au fost victoriile noastre clare obţinute în precedentele trei turnee din play-off. În acele meciuri am fost superiori şi nu cred că eşecul de sîmbăta trecută schimbă proporţia valorică dintre cele două echipe”, spune Florin Voinea, completat de antrenorul secund Milen Uzunov: “Ne-au învins la Bucureşti, dar într-un meci care nu mai avea importanţă, motiv pentru care noi am odihnit mai mulţi titulari, echipa a jucat mai relaxat, a fost şi accidentarea lui Gabrych... Finala Cupei va fi cu totul altceva!” La rîndul său, antrenorul principal Jorge Cannestracci este conştient că un meci ca acesta este deschis oricărui rezultat: “Cu siguranţă, în acest moment Dinamo are o foame mare de rezultate, dar sper să facem o figură frumoasă şi victoria să fie a noastră!”

Finalele Cupei României, care vor pune punct sezonului intern de volei, vor fi găzduite de Sala “Lucian Grigorescu” din Complexul Sportiv Floreasca. Prima, de la ora 16.00, va fi cea feminină, dintre Ştiinţa Bacău şi CSU Metal Galaţi, urmată, de la ora 18.00, de finala masculină. Tomis s-a antrenat vineri seară, în sala de joc, în formulă completă, polonezul Piotr Gabrych - care acuza o accidentare - pregătindu-se alături de coechipierii săi. Echipa de pe Litoral va fi încurajată la acest meci de un grup însemnat de suporteri, care vor efectua deplasarea în Capitală cu două microbuze şi un autocar puse la dispoziţie de clubul constănţean. În autocar, se vor urca 30 de juniori de la CSS Constanţa şi jucătoarele de la echipa SLEN Cernavodă, campioană naţională în 2007 la categoria speranţe.

Formaţiile - CVM Tomis (antrenori Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov): Ilieş - Erkan, Began, Ivkovic (M. Pavel), Gabrych (Voinea), Ashlei, libero: Tănăsescu (mai fac parte din lot Kuburovic, Gontariu, D. Pavel şi Mihăilă); Dinamo (antrenor Marian Păuşescu): Şerban (Teotoc) - Bobeanu, Mrdja, Macovei, Roman, Harbuz, libero: Feher (mai fac parte din lot Bălhăceanu, Mureşan şi Dumitrescu).