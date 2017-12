Săgeata, încă un succes în amicale

Sâmbătă, Săgeata Năvodari a susţinut o nouă partidă de verificare în vederea noului sezon al Ligii a II-a la fotbal, întâlnind, pe teren propriu, formaţia din Liga a III-a Dunărea Călăraşi. Formaţia pregătită de Aurel Şunda s-a impus la limită, 1-0, la capătul unei întâlniri cu puţine faze de poartă. Unicul gol a fost marcat în min. 62 de Marius Jianu, care a profitat de eroarea fundaşului Căinaru şi a înscris cu un şut din interiorul careului. Tehnicianul năvodărean a început partida cu următoarea formulă: Gordin - Goşa, Fl. Popa, Sg. Bar, L. Rusu - Vîrtic, Muscă, Vezan, Noko - B. Oprea, D. Zaharia Au mai jucat în repriza secundă: Soldat, V. Apostol, Jianu şi Pekarov. Meciul a fost condus de Cătălin Toader (Năvodari), ajutat de asistenţii Constantin Zelca şi Cristian Pascu (ambii din Constanţa).

„A fost un meci pe care l-am dominat clar şi am avut peste şaptezeci şi cinci la sută la posesie. Ne-am creat ocazii mari de a marca, dar am păcătuit la finalizare, unde trebuie să mai lucrăm până la începutul campionatului”, a spus antrenorul grupării de pe litoral. După acest joc, Aurel Şunda a decis să renunţe la doi dintre jucătorii africani veniţi în probe, Raul Mendy şi Sabrin, singurul păstrat fiind mijlocaşul dreapta ivorian Diaby. În această săptămână, Săgeata mai are programate două meciuri amicale, miercuri, de la ora 11.00, cu FC Farul, la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, şi sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, cu formaţia tulceană din Liga a III-a Eolica Baia.