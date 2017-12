Săgeata s-a mutat la Năvodari

ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB SĂGEATA NĂVODARI. După o vară extrem de agitată, în care s-a pus sub semnul întrebării chiar existenţa echipei, Săgeata Stejaru a primit o veste bună. În sezonul viitor al Ligii a II-a, formaţia pregătită de Aurel Şunda va evolua la Năvodari, noua denumire a clubului urmând să fie Asociaţia Fotbal Club Săgeata Năvodari. Decizia a fost luată în cadrul şedinţei Consiliului Local Năvodari, desfăşurată miercuri seara, când s-a aprobat asocierea între oraşul Năvodari şi clubul tulcean. Noua gruparea va fi susţinută de autorităţile locale, care vor pune la dispoziţie moderna bază sportivă din Năvodari, dar vor asigura şi o parte din bugetul pentru sezonul următor. “După ce am modernizat baza sportivă, am introdus gaze, am schimbat scaunele de pe întreaga arenă, am zugrăvit, am pus saună şi alte facilităţi şi am făcut-o cochetă, ne trebuia şi o echipă de fotbal, de cel puţin nivelul ligii secunde. Am găsit acest grup de oameni care finanţau Săgeata Stejaru şi care au ales ca echipa să joace la Năvodari. Pe lângă echipă, vin şi cu bani. Astfel, ei vor asigura 80 la sută din buget, în timp ce oraşul Năvodari va contribui cu 20 la sută. Din banii de la autorităţile locale se vor achita cheltuielile cu întreţinerea bazei sportive, se vor plăti salariile staffului administrativ şi se va susţine activitatea la nivelul de copii şi juniori. Este un lucru foarte bun pentru oraşul Năvodari”, a declarat primarul oraşului Năvodari, Nicolae Matei. Obiectivul pentru sezonul următor va fi menţinerea în liga secundă, însă nu este exclusă nici implicarea în lupta pentru primele două locuri, care aduc accesul în Liga I. Noul preşedinte al Consiliului Director al clubului va fi Dumitru Rida, unul din principalii acţionari de la Săgeata. “Am absorbit un club din Năvodari, vom folosi baza sportivă printr-un contract de comodat şi vom avea o asociere cu autorităţile locale, care ne vor sprijini. Conform înţelegerii dintre cele două părţi, vom avea destule obligaţii, printre care intrarea gratuită la meciuri, promovarea oraşului Năvodari pe tricouri şi crearea unui centru de copii şi juniori. De altfel, unul dintre scopurile mutării la Năvodari a fost un astfel de centru, pentru că este mai uşor pentru copiii dintr-un oraş să vină la fotbal. În privinţa obiectivului pentru sezonul următor, îl vom stabili în cadrul şedinţei Consiliului Director, dar ne dorim să fim în partea superioară a clasamentului”, a explicat Dumitru Rida. Funcţia de director general va fi ocupată de Mihai Terzi, cel care va răspunde şi de relaţiile cu Federaţia Română de Fotbal. “Este o asociere foarte bună pentru ambele părţi, pentru că sunt oameni de încredere, care îşi doresc să facă performanţă. Nu am stabilit încă obiectivul, dar vrem să fim cât mai sus în clasament”, a spus Terzi. Cei doi au fost ieri la sediul FRF, unde au depus cererea de înscriere pentru următorul sezon al Ligii a II-a.

LOT ÎNTĂRIT. Chiar dacă a pierdut mai mulţi jucători în pauza din această vară, Săgeata îşi va întări lotul pe ultima sută de metri, urmând să aducă mai mulţi fotbalişti din Liga I. Astfel, în cantonamentul de la Piatra Neamţ au sosit deja foşti jucători de la Pandurii Tg. Jiu şi Internaţional Curtea de Argeş, însă oficialii au preferat să păstreze surprizele pentru săptămâna viitoare. “Suntem în discuţii cu mai mulţi jucători şi săptămâna viitoare se vor parafa câteva transferuri. Vor fi mai multe surprize”, a spus Mihai Terzi. AFC Săgeata Năvodari va disputa în zilele următoare şi primele jocuri de verificare, urmând să dea piept sâmbătă, de la ora 11.00, cu FC Botoşani, iar marţi, de la ora 10.30, cu Laminorul Roman.