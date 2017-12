Săgeata Stejaru se menţine lideră în Liga a III-a la fotbal

După patru victorii la rînd, Săgeata Stejaru a remizat sîmbătă, în etapa a cincea din Liga a III-a la fotbal, 0-0 pe teren propriu cu CS Năvodari. Un rezultat surprinzător dacă trecem în revistă rezultatele înregistrate pînă acum de cele două formaţii, oaspeţii avînd zero la capitolul puncte acumulate! „Am ratat o mulţime de ocazii! Pur şi simplu mingea n-a vrut să intre în poartă”, a concluzionat antrenorul Săgeţii, Sevastian Iovănescu, care a utilizat următorii jucători: Budur - C. Sandu (62 Goga), C. Petre, C. Mocanu, Purică - Băcneanu (70 Talpău) - Costache, Lupu (46 Stoica), Popliacă (80 R. Oprea), Pană - Zelencz. Adrian Pitu nu a jucat din cauza unei accidentări şi va rata, probabil, şi meciurile de old-boys pe care echipa Săgeata Stejaru le dispută astăzi în cadrul primei ediţii a competiţiei cu acelaşi nume. La turneul organizat la Stejaru mai participă echipele Universitatea Craiova, Rapid Bucureşti şi Naţionala Jurnaliştilor. În etapa viitoare, Săgeata Stejaru va evolua în deplasare, la Mangalia. Clasamentul după cinci etape arată astfel: 1. Stejaru 13p (+4 la adevăr); 2. Rapid II 12p (+3); 3. Steaua II 10p (+4); 4. Slobozia 10p/4j (+1); 5. Brăila 9p (+3); 6. Callatis 9p (+3); 7. Farul II 9p (0); 8. Ovidiu 8p/4j (+2); 9. Călăraşi 7p/4j (+1); 10. Eforie 7p/4j (-2); 11. Portul 6p (0); 12. Rocar 4p (-2); 13. Galaţi 4p (-2); 14. Medgidia 3p/4j (-3); 15. Însurăţei 3p (-3); 16. Năvodari 1p (-5); 17. Inter Gaz 0p (-9). Formaţia FCM Cîmpina s-a retras din campionat şi rezultatele i-au fost anulate.