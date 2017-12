Salariaţii „Umex”, în pragul grevei

Tensiunile dintre sindicate şi administraţiile societăţilor de pe platforma portuară constănţeană se intensifică de la o zi la alta. Deşi a trecut puţin timp de cînd muncitorii „Chimpex” au renunţat la greva generală care a adus societatea în pragul falimentului, iar administraţia „MinMetal„ a scăpat ca prin urechile acului de o revoltă a salariaţilor cu „sînge de sindicalist”, apele se tulbură din nou în Portul Constanţa. Spre deosebire de colegii lor de la „Socep”, care au reuşit să încheie negocierile începute săptămîna trecută pe marginea Contractului Colectiv de Muncă (CCM) cu o creştere salarială de 18%, revendicările muncitorilor de la „Umex” s-au lovit de refuzul virulent al administraţiei. „Am reuşit să încheiem favorabil negocierile de la Socep, astfel că, prin aplicarea diferenţiată a majorărilor promise, salariul minim pe unitate va ajunge la 900 de lei, în timp ce un muncitor calificat va cîştiga chiar şi 1.500 de lei. Este un real cîştig pentru cei 670 de salariaţi, însă nu am avut succes şi în cazul societăţii Umex”, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) Constanţa, Petre Costel. Sindicaliştii susţin că tratativele au ajuns în impas din cauza refuzului administraţiei de a majora salariile muncitorilor cel puţin pînă la nivelul prevăzut în CCM pe ramură, deşi condiţiile de muncă s-au deteriorat îngrijorător în ultimii ani. Potrivit preşedintelui Sindicatului Liber Portuar „Umex”, Vasile Ifrim, în urma Adunării Generale a salariaţilor din data de 11 februarie, muncitorii au luat decizia de a declanşa conflictul de interese în unitate. „Cu toate că am solicitat creşterea salariului minim pînă la 700 de lei, ceea ce înseamnă respectarea unor clauze minimale din cele trei oferte salariale prezentate, administraţia a refuzat să accepte revendicările noastre. Am informat conducerea despre deschiderea conflictului de interese şi aşteptăm răspunsul acestora în 48 de ore. Urmează apoi medierea la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, iar în cazul în care nici de această dată nu vom ajunge la un consens, cei 244 de salariaţi sînt pregătiţi pentru declanşarea grevei de avertisment”, a declarat Ifrim.