Salarii pedeliste... „calomnioase”

PSD Mangalia a comandat, ieri, arborarea în municipiu a trei meşuri uriaşe care informează populaţia asupra modului în care a votat deputatul locului, pedelistul Zanfir Iorguş, la moţiunea „Opriţi genocidul social”. Preşedintele filialei locale a PSD, primarul Claudiu Tusac, a declarat că numai unul din cele trei bannere a ajuns să fie văzut de locuitorii oraşului. „Două bannere au fost deturnate, deşi aveam autorizaţii şi taxe plătite pentru toate. Frânghiile unuia din bannere au fost tăiate cu cuţitele de reprezentanţi PDL, iar un alt banner nu a putut fi pus pentru că portocaliii au intervenit cu Poliţia. Pedeliştii au fost deranjaţi de faptul că informăm populaţia despre modul în care votează parlamentarul de Mangalia. La fel, sunt deranjaţi că am pus pe banner şi salariile uriaşe pe care le câştigă trei vicepreşedinţi PDL în Mangalia, angajaţi la firme cu capital de stat care au pierderi imense. Păi, dacă le este ruşine de salariile pe care le câştigă, să îşi dea demisia. La fel şi parlamentarul PDL, dacă este deranjat de modul în care a votat. A trădat locuitorii Mangaliei timp de 14 ani şi acum le bagă mâna în buzunar”, a declarat Tusac. El a acuzat faptul că cele două bannere nu au putut fi amplasate la iniţiativa lui Paul Foleanu, care ar fi beneficiat şi de ajutorul Poliţiei din localitate, care a reţinut persoanele însărcinate cu postarea bannerelor. De cealaltă parte, consilierul PDL Paul Foleanu a afirmat că a înaintat o plângere penală pentru calomnie alături de ceilalţi doi democrat liberali ale căror venituri sunt postate de bannere: „Salariile trecute pe bannere sunt neadevărate. Eu încasez net 4.290 de lei, nu 6.600 lei. Nu am avut nicio legătură cu acţiunile privind oprirea montării bannerelor. În schimb am depus plângere pentru bannerele calomnioase. La fel va proceda şi deputatul Zanfir Iorguş”. Tusac afirmă însă ca 6.600 este salariul brut al lui Foleanu, menţionat în declaraţia lui de avere. Comandantul Poliţiei Mangalia, cms. şef Nicolae Pescaru, a declarat că poliţiştii nu au reţinut pe nimeni, ci doar au condus persoanele fără buletine care postau bannere la Secţia de Poliţie, pentru a le identifica. „Au dat declaraţii şi apoi au părăsit sediul Poliţiei. Am identificat şi membrii PDL care au dat jos şi au adus la Secţie bannerele PSD, persoane care riscă dosare penale pentru distrugere, dacă proprietarul bannerelor depune plângere. Am returnat meşurile proprietarului de drept, PSD, care le-a revendicat, cu rugămintea să nu le arboreze până când nu se pronunţă instituţiile abilitate asupra plângerii de calomnie”, a spus Pescaru. Primarul Mangaliei a anunţat că intervenţia Poliţiei în acest caz şi acţiunile justiţiare ale pedeliştilor vor face obiectul unor plângeri penale. „Nu înţeleg de ce trebuie să ne fie frică. Nu am făcut decât să spunem oamenilor adevărul: cum a votat deputatul Iorguş şi ce salarii au directorii PDL”, a mai spus Tusac.