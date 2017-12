Salarii prea-prea

07:54:15 / 20 Februarie 2014

Ehitate , nu egalitarism

Singura solutie echitabila a statului este un raport de maxim 8-9 la 1 intre salariul maxim si salariul minim al unui salariat din aceasi structura a statului.In acest mod ,,,managerii''vor fi interesati de performanta subalternilor si numarul acestora ,pentru anumite bonusuri,Presedintele are dreptate!Nu este posibil ca directorii unei institutii de-a statului subordonata Parlamentului sa aiba salarii de 12000euro intro luna,numai ca sa nu fie luate la bani marunti cheltuielile justificative ale parlamentarilor.Situatia poate fi redresata numai facand ca functionarii publici sa nu mai fie indatorati patronilor politici si punind capat ,,contributiilor la partid''ale clientului politic.Reforma mult trambitata a institutiilor statului trebuie sa rupa alianta dintre politic si institutii si sa elibereze alegerile de influenta aceste aliante pe care numai politicienii care nu sunt la putere o eticheteaza ca fiind corupta.Mai nou,si Presedintele Basescu.Cand a fost PDL l-a putere au gandit ca este mai bine sa scada salariile si pensiile si asa mici ,in schimb ale ,,managerilor'',clienti politici ,au ramas cam aceleasi prin artificii financiare sub supravegherea lui de alde Daianu si nea Nicu Vacaroiu.De mult asteapta ,,boborul''reglementari intelepte ale caror eficienta sa depinda de reforma in sine si nu de valva starnita sau gradul de condamnare al scandalului.