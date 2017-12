Salariile managerilor de spitale, stabilite în funcţie de numărul de paturi ale unităţilor sanitare

La propunerea Ministerului Sănătăţii Publice, Guvernul a aprobat ieri o ordonanţă prin care se specifică faptul că salariile managerilor spitalelor vor fi stabilite în funcţie de numărul de paturi de care dispune unitatea medicală pe care o conduce. Conform actului normativ, salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice se stabilesc de către ministrul Sănătăţii Publice, sau după caz, de managerul spitalului, între nişte limite minime şi maxime. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu susţine că salariile pentru membrii comitetului director din unităţile spitaliceşti cu peste 400 de paturi sînt mai mari deoarece, conform Legii 95/2006 privind reforma în sistemul sanitar, aceştia nu pot desfăşura alte activităţi medicale pe perioada mandatului. În schimb, membrii comitetelor directoare ale unităţilor sub 400 de paturi, la care au fost stabilite salarii de bază mai mici, vor putea lucra şi ca medici în specialităţile în care au fost confirmaţi şi îşi vor putea majora astfel veniturile. Astfel, un manager care conduce o unitate cu peste 400 de paturi, va avea un salariu de bază între 1.800 şi 3.500 de lei, la care se mai adaugă şi o indemnizaţie de conducere de 55% din salariul de bază. Pentru un spital sub 400 de paturi, un manager va avea un salariu de bază cuprins între 1.000 şi 2.800 de lei. În schimb, medicii care fac parte din comitetul director al unităţilor medicale sub 400 de paturi, pe perioada cît ocupă aceste funcţii, pot fi incluşi în linia de gardă în specialitatea în care sînt confirmaţi.