Salariile militarilor vor creşte cu 15% de la 1 iulie

Militarii și personalul contractual din Ministerul Apărării Naționale vor avea o creștere a salariilor cu 15% de la 1 iulie, iar punctul de pensie va fi majorat la 1.000 de lei, a anunțat, duminică, la România TV, ministrul interimar al Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

"De la 1 iulie ar trebuie să intre în vigoare legea salarizării personalului bugetar. Așteptăm să vedem ce va decide președintele, pentru că legea este la el, dar eu consider că va intra în vigoare de la 1 iulie. Aș vrea să fac precizarea că noi am început deja pe diverse Ordonanțe de Urgență să mărim salariile bugetarilor chiar de la începutul acestui an și mă refer aici la Sănătate, la Educație, la Administrație, la Cultura, la Apărare. Militarii și personalul contractual din MApN vor avea o creștere cu 15% de la 1 iulie pentru ca Ordonanța a fost deja adoptată", a spus Vasilescu. Aceasta a precizat că tot de la 1 iulie va avea loc majorarea punctului de pensie la 1.000 de lei și pensionarii vor lua pensiile mărite după data de 1 iulie.

Întrebată dacă noul Guvern va face schimbări la Legea pensiilor, Olguța Vasilescu a răspuns: "Stați să fie investit noul Guvern". "Va trebui să avem un nou program de guvernare aprobat de Parlamentul României pentru că este vorba de un alt Guvern, dar fără îndoială că vor fi respectate punctele cheie cu care noi am candidat în campania electorală", a spus ministrul interimar al Muncii.