Salvare venită din cer

Au intervenit în cele mai izolate localităţi din judeţul Constanţa, într-o luptă contracronometru, pentru a salva vieţile celor aflaţi în dificultate. De la instaurarea codului roşu, echipajele elicopterului SMURD au efectuat 12 zboruri pentru a ajunge la bolnavii care au rămas izolaţi din cauza viscolului năprasnic. „Am intrat în dispozitiv pe 31 ianuarie şi am preluat elicopterul de la Tuzla. Condiţiile meteo, în prima parte a zilei, nu au fost tocmai favorabile pentru zbor, cel puţin în zona de litoral. Am plecat să alimentăm, iar în timp ce refăceam capacitatea de zbor a aparatului, în jurul orei 16.00, am fost solicitaţi pentru prima misiune. Am fost trimişi să intervenim în localitatea Piatra, pentru că ambulanţele nu puteau să ajungă la un bărbat care avea dureri toracice. Am acţionat apoi, în zilele următoare, în mai multe localităţi din judeţ, cum ar fi Conacu sau Fântânele, zone în care autosanitarele nu puteau ajunge. O misiune extrem de importantă am avut-o, zilele acestea, şi în judeţul Călăraşi, la Olteniţa“, a declarat pilotul elicopterului SMURD, căpitan comandor Florin Ciornei, din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie. Cadrele medicale spun că bărbatul din Olteniţa suferise o ruptură de splină în urma unei căzături. Având în vedere situaţia critică a victimei, aceasta a fost dusă, cu targa din elicopter, în sala de operaţie a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, pentru a nu se pierde timp.

ZBOR RISCANT Pilotul spune că vremea a ridicat gradul de risc al fiecărei misiuni. „Vizibilitatea a fost fluctuantă, aproape de limita noastră operaţională în anumite locuri, dar totul a decurs normal. Zborul pe timp de iarnă nu este unul uşor, mai ales în zona de litoral a Constanţei. Aici condiţiile meteo se pot schimba foarte rapid. Vântul a bătut din nord, nord-est, aducând plafoane de nori de pe mare, plafoane joase. Zona Dobrogei este dificilă şi pentru că aici există multe parcuri eoliene, antene şi linii de înaltă tensiune“, a adăugat Florin Ciornei.