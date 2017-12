Salvarea unui bebeluş de şase luni a venit pe calea aerului

Medicii neonatologi din cadrul Spitalului Clinic Judeţean au cerut ajutorul colegilor de la Cluj pentru a salva viaţa unui bebeluş de şase luni, care suferă de o malformaţie cardiacă. Băieţelul a fost transferat, ieri, cu un elicopter SMURD şi internat în Clinica de Pediatrie a Spitalului Judeţean Cluj, unde specialiştii îi vor face o serie de investigaţii complexe. În funcţie de rezultatul analizelor, cadrele medicale vor decide cînd va fi operat. “Acest băieţel are o poveste aparte. El a fost diagnosticat încă de la naştere cu o afecţiune cardiacă. Părinţii au refuzat internarea în Spitalul Clinic Judeţean şi s-au adresat unei clinici particulare din Bucureşti. Medicii de acolo au spus că micuţul nu are nicio afecţiune, însă starea copilului s-a înrăutăţit şi au ajuns din nou la Spitalul Judeţean”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Judeţean de Urgenţă, dr. Florian Stoian. Medicii spun că băieţelul de doar şase luni suferă de mai multe defecte ale inimii şi că are şi un defect al arterei pulmonare. Chiar dacă va fi operat, specialiştii sînt rezervaţi în ceea ce priveşte şansele sale de supravieţuire, deoarece părinţii s-au hotărît prea tîrziu să apeleze la specialişti.