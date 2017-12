Sancţiuni aspre pentru abonaţii RAJA care încalcă prevederile contractelor de furnizare

În vederea asigurării utilizatorilor cu apă de cea mai bună calitate, în conformitate cu contractele de furnizare a serviciilor de apă şi canalizare, în cadrul Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa funcţionează Corpul de Control, compartiment ce a apărut ca o necesitate pentru eficientizarea actului de control. Săptămînal, reprezentanţii Corpului de Control efectuează zeci de controale atît în municipiul Constanţa, cît şi la nivelul localităţilor din judeţ, unde regia asigură serviciul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. Reprezentanţii Corpului de Control au efectuat, săptămîna trecută, 33 de acţiuni de control, la nivelul agenţilor economici şi gospodăriilor individuale din Constanţa. "La majoritatea abonaţilor, verificările au scos la iveală apometre nesigilate, dar şi faptul că mulţi dintre cei controlaţi aveau declarate suprafeţe mult mai mici, pentru calcularea volumului de apă meteorică preluat de sistemul de canalizare", a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea.

Conform notei Corpului de Control, pe străzile Cişmelei, Dispensarului, Karatzali, Smîrdan şi Decebal, la societăţile "Acromir Livius" SRL, "Co Dan Mar" SRL, "Transatlantic Ship and Trad" SRL, "Andi Pan" SRL şi SC "Oral Art" SRL, angajaţii regiei au constatat că toţi agenţii economici aveau apometre de clasa B, deşi primiseră notificări pentru schimbarea contorilor, notificări la care nu au răspuns în termen de cinci zile. În urma verificării, a rezultat că aparatele de măsură nu înregistrau consumurile reale de apă şi, în plus, nici nu erau sigilate. Reprezentanţii acestor firme s-au ales cu procese verbale de constatare, cu termene precise de schimbare a apometrelor, în caz contrar riscînd debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă, fără nici un alt preaviz. Şi la societăţile "Flori Card" SRL, "Vectra Construct" SRL şi "DMD Expo" SRL Corpul de Control a descoperit apometre de clasă de precizie B, nesigilate sau sparte. Pe străzile Ştefan Mihăileanu, Traian, Nicolae Iorga şi Labirint s-au descoperit branşamente necontorizate, consumul de apă fiind calculat în sistem pauşal, în defavoarea RAJA Constanţa. Pe bulevardele IC Brătianu şi Tomis, la gospodăriile individuale şi agenţii economici din zonă, angajaţii RAJA au constatat că suprafeţele declarate pentru calculul apei meteorice erau mult mai mici. În plus, la cîţiva agenţi economici s-au descoperit racorduri de apă şi canalizare noi, fără să fie declarate sau contorizate. Drept urmare, toţi aceşti abonaţi s-au ales cu procese verbale de constatare, în valoare de peste 10.000 lei. În urma acţiunilor de săptămîna trecută, au fost întocmite procese verbale de constatare în valoare de aproape 12.000 lei, iar societăţile au primit termene fixe pentru preschimbarea contoarelor din clase de precizie inferioare.