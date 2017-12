Şansele de calificare rămîn egale

CVM Tomis Constanţa şi Hypo Tirol Innsbruck au oferit un meci de neuitat publicului constănţean prezent miercuri seară în Sala Sporturilor. Un meci de cinci seturi, care a durat două ore şi zece minute şi i-a ţinut pe spectatori cu sufletul la gură pe durata unui tie-break de 23 de minute, încheiat cu un incredibil 21-19! Tomis s-a impus cu 3-2 după ce a fost condusă cu 2-0, confirmînd ceea ce spun foarte des voleibaliştii: „cine nu cîştigă cu 3-0 pierde cu 3-2!” Calificarea se va decide miercurea viitoare, meciul retur fiind programat în USI Halle din Innsbruck de la ora 21.15, ora României. Conform noului regulament, care stipulează că merge mai departe echipa care cîştigă mai multe seturi, Tirol este avantajată, pentru că se califică, fără set de aur, la o victorie cu 3-1 sau 3-0. Setul de aur se va juca doar în cazul unui succes cu 3-2 pentru austrieci. „Îi felicit pe cei din Innsbruck, au dovedit că sînt o echipă mare, au venit aici să cîştige, nu să facă act de prezenţă. Acum au prima şansă la calificare, au cîştigat două seturi, dar noi am demonstrat că un meci se termină abia după ultimul fluier al arbitrului. Oricare dintre echipe poate să meargă mai departe”, a spus Radu Began. „Sîntem avantajaţi în acest moment de schimbarea regulii cu setul de aur. Cred că la Innsbruck pornim cu prima şansă, pentru că am cîştigat aici două seturi, dar calificarea se joacă, dacă ne gîndim cum a revenit, incredibil, Constanţa de la 0-2”, a declarat şi celălalt căpitan de echipă, Daniel Găvan. „Din păcate, regulile noi cu setul de aur sînt împotriva noastră, pentru că am pierdut două seturi acasă. Austriecii pornesc cu prima şansă, dar au o presiune mare pe ei, pentru că returul pleacă de la 3-2 pentru noi”, consideră Sorin Strutinsky, preşedintele Tomisului.

Publicul constănţean şi-a purtat favoriţii spre victorie

Indiscutabil, un merit important în succesul de miercuri l-au avut spectatorii constănţeni. „Felicit echipa din Constanţa pentru victorie şi publicul, care a fost în spatele ei tot meciul. Cred că dacă nu erau spectatorii, Tomis nu cîştiga!”, a recunoscut după joc Daniel Găvan, impresionat de atmosfera din Sala Sporturilor. Publicul nu a contenit cu încurajările pe toată durata partidei, indiferent de rezultatul înscris pe tabelă, catalizaţi de liderul suporterilor constănţeni, Sorin Mihăilescu, „înarmat” cu un microfon. Spectatorii au trăit cu sufletul la gură fiecare minge din acel tie-break nesfîrşit şi au sărbătorit cu jucătorii o victorie pe care nu o vor uita uşor. „Vreau să le mulţumim din inimă suporterilor pentru felul cum ne-au încurajat pe toată durata meciului! Au fost fantastici, au crezut în noi, iar noi le-am oferit satisfacţia acestei victorii incredibile, de care să fie mîndri”, a spus Stelio De Rocco la conferinţa de presă. „Mulţumim suporterilor care au venit la sală şi le promitem spectacole şi altădată. Vom aduce la Constanţa şi alte echipe mari ale Europei”, a promis Sorin Strutinsky.

Voleibaliştii Tomisului pleacă luni în Austria

După o binemeritată zi de odihnă, jucătorii de la CVM Tomis revin astăzi la pregătiri. Antrenamentele din Sala Sporturilor vor începe la ora 20.00, pentru o cît mai bună acomodare cu ora jocului retur din Austria. Campionii vor efectua şi duminică două antrenamente, iar luni dimineaţă vor pleca spre Innsbruck. Echipa care se va califica la finalul meciului din Austria va întîlni în optimile de finală învingătoarea din duelul Olympiacos Pireu - Jastrzebski Wegiel. În manşa tur, Olympiacos a cîştigat cu 3-2 (18-25, 25-21, 25-23, 21-25, 15-7), returul fiind programat pe 13 noiembrie, în Polonia.