Săptămâna în declaraţii - Elena Udrea: „M-am format la şcoala politică a lui Traian Băsescu”

Luni, 25.02.2013 - Vasile Blaga: „FSN-iştii pe care vrea să-i exorcizeze Monica Macovei au trimis-o în Parlamentul European şi au susţinut-o ca ministru, când nici măcar nu era membru al partidului.”

Marţi, 26.02.2013 - Mircea Duşa: „Voi merge la Miercurea Ciuc să văd dacă mai am dreptul să vorbesc limba română”

Miercuri, 28.02.2013 - Mihai-Răzvan Ungureanu: ”PDL nu are nevoie de un concurs de frumuseţe între oamenii politici care doresc să ajungă în fruntea partidului, ci de moţiuni vizionare”

Joi, 28.02.2013 - Klaus Iohannis: „A plecat vreodată Traian Băsescu din politică? A fost vreodată acel preşedinte obiectiv, independent şi deasupra intereselor partinice? Niciodată”

Vineri, 01.03.2013 - Elena Udrea: “Dacă asta ar face ca PDL să câştige din nou alegerile, aş umbla şi desculţă, nu numai în tenişi\"

Sâmbătă, 02.03.2013 - Orest Onofrei: „La PDL, ca şi la fotbal. Am intrat în campionat, ne-am amăgit că am jucat bine şi tot ne duceam la vale. Aproape de final am vrut să schimbăm antrenorul că retrogradam, dar nu am putut. Am pus antrenor abia în ultima etapă. Aud acum peste tot că am luat o bătaie de mama focului, dar noi eram deja retrogradaţi”

Duminică, 03.03.2013 - Elena Udrea. \"Sunt un om politic care s-a format la şcoala politică a lui Traian Băsescu şi este un lucru cu care mă mândresc. Au contat foarte mult lucrurile pe care le-am aflat de la preşedinte, aşa cum s-a întâmplat şi cu foarte mulţi colegi care sunt în PDL şi care au învăţat politică de la preşedinte”