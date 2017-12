Săptămâna Modei a ajuns la Paris

După New York, Londra și Milano, în capitala Franței au loc, de ieri, prezentări de colecții de îmbrăcăminte și accesorii pentru primăvara-vara lui 2015. Săptămâna Modei a început cu creații ale unor tineri designeri, doi dintre ei veniți din Japonia și SUA. Până pe 1 octombrie, în cadrul Săptămânii Modei pariziene sunt programate 93 de defilări, cu creații ale unor designeri de 24 de naționalități. În cele nouă zile sunt așteptate circa 5.000 de persoane - cumpărători, ziariști, fotografi, bloggeri - la spectacolele înscrise în programul oficial, la care se adaugă diferite evenimente, prezentări, showroom-uri și recepții.

Prima zi este consacrată tinerelor talente, unul din ele fiind Christine Phung, aflată la a treia colecție. Tânăra creatoare, ce a lucrat, printre altele, pentru mărci ca See By Chloe sau Vanessa Bruno, înainte să își creeze propria firmă, cu numele ei, în 2011, a primit în 2013 premiul Andam - Asociația Națională pentru Dezvoltarea Artelor Modei. Printre ceilalți creatori ce deschid Săptămâna Modei din capitala Franței se numără Jacquemus, tânăr autodidact de mare succes, sau Lea Peckre, care și-a început cariera la Jean Paul Gaultier și Isabel Marant, înainte să își lanseze propria marcă, în 2012. Cei doi nou-veniți care au apărut ieri pe scena pariziană sunt Anrealage, firmă a creatorului japonez Kunihiko Morinaga, lansată în 2003, și marca de streetwear americană Hood By Air. Sâmbătă va avea loc prezentarea ultimei colecții pret-a-porter a lui Jean Paul Gaultier, care a anunțat pe 15 septembrie că se va concentra în viitor pe croitoria de lux și pe parfumuri. Paradele modei pariziene vor avea loc în muzee, la Grand Palais, Palais de Tokyo, dar și la cinematograful Grand Rex sau în turnul Montparnasse.

COLOCVIU LA CASA ALBĂ Moda fascinează pe oricine, așa că nici Prima Doamnă a SUA, Michelle Obama, nu a scăpat. Aceasta a invitat pentru data de 8 octombrie, la Casa Albă, designeri celebri, jurnaliști și studenți, pentru a discuta despre viitorul industriei modei. ”Scopul acestui eveniment constă în a aduce membri ai acestei industrii și a lumina, educa și ghida următoarele generații de lideri în domeniul modei”, explică invitația la respectivul seminar, după cum a relatat site-ul Women's Wear Daily. Reprezentanți ai acestei profitabile industrii, de la creatori de modă și editori de reviste de specialitate până la experți în diferite tehnologii, sunt chemați să își împărtășească talentul și experiența cu studenți din Washington DC, precum și din statele Maryland, New York și Pennsylvania. Totul pentru a le arăta ce este necesar pentru a triumfa și cât de important este studiul. Printre participanții la sesiunile care vor dura cinci ore se numără designerii Prabal Gurung, Reed Krakoff, Maria Cornejo și Bibhu Mohapatra, precum și reprezentanți ai firmelor Jimmy Choo și Naeem Khan. Colocviul va fi urmat de o recepție la care și-au confirmat prezența Diane von Furstenberg, Thom Browne, Thakoon Panichgul și Jason Wu, cel care a realizat vestimentația purtată de Michelle Obama în 2009 și 2013, la evenimentele organizate cu ocazia preluării mandatului prezidențial de către soțul său, Barack Obama.

Admirată pe întregul mapamond pentru alegerile ei în materie de îmbrăcăminte, Michelle Obama este o mare susținătoare a creatorilor de modă americani, în special a celor care produc haine accesibile ca preț. Alegerile ei în materie de modă influențează substanțial vânzările. Simpla ei apariție de câteva minute, în fața camerelor de luat vederi, în haine ale unui creator recent lansat poate face să crească vânzările acestuia cu... echivalentul a 11 milioane de euro. Numai între 2008 și 2009, imaginea doamnei Obama a adus anumitor case de modă câștiguri de peste două miliarde de euro, susține un studiu efectuat de un economist de la Harvard.