Șapte constănțeni, printre cei mai „tari” profesori. Cine sunt aceștia!

Profesorii preferați ai studenților vor fi premiați la Timișoara, pe data de 19 mai 2018, în cadrul evenimentului Gala Profesorului Bologna, organizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)! Printre cei 103 cadre didactice nominalizate se află și 7 profesori constănțeni: Simona Ghiță, Răzvan Tamaș, Liviu-Constantin Stan, Cosmin Dumitrache, Gabriel Raicu, toți de la Universitatea Maritimă Constanța, Ticuța Negreanu-Pârjol, Elena Bautu și Alexandru Lisievici-Brezeanu, de la Universitatea „Ovidius” Constanța.

Evenimentul, ajuns anul acesta la a XI-a ediție, are ca obiectiv căutarea an de an ceea ce noi numim „Profesori Bologna”, exemplele de bună practică din comunitatea academică, oameni pasionați de educație și buni specialiști în domeniul lor, „Profi Tari” ce luminează minți și formează caractere, și să le arătăm recunoștința noastră pentru ceea ce fac. Distincția „Profesor Bologna” este singura recunoaștere oferită exclusiv de către studenți pentru cadrele didactice cele mai apreciate.

Pe parcursul acestui an, studenții din toată țara au putut să își nominalizeze Profii Tari, care ulterior au fost „investigați” de studenți special pregătiți de ANOSR în acest sens. Evaluatorii au participat „incognito” la cursurile cadrelor didactice, au vorbit cu studenții acestora și au susținut un interviu cu profesorii. Ne bucurăm să anunțăm profesorii ce urmează a fi premiați anul acesta. Aceștia au fost invitați la Timișoara unde, alături de studenți și de Comunitatea Profesorilor Bologna, profesori ce au primit distincția în ediții trecute ale proiectului, li se va acorda titlul pe 19 mai. Premiem marii profesori care ne inspiră! Anul acesta, Gala Profesorului Bologna este asociată și cu Conferința națională „Educația azi”, derulată de Universitatea de Vest din Timișoara, al cărei program se va desfășura în zilele de 18 și 19 mai.

Gala Profesorului Bologna se bucură de sprijinul Organizației Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) și al Universității de Vest din Timișoara.