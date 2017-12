Şase actori într-un film despre Bob Dylan

Richard Gere, Christian Bale şi chiar Cate Blanchett, alături de alţi trei actori, joacă, pe rînd, rolul cîntăreţului Bob Dylan într-un film realizat ca o serie de episoade semnificative din viaţa artistului. Filmul “I\'m Not There” surprinde viaţa lui Bob Dylan, de la începuturile tumultoase ca artist folk, succesul din anii \'60, controversata trecere spre genul rock, accidentul de motocicletă pe care l-a suferit şi retragerea din viaţa publică, dar şi cea mai recentă perioadă din viaţa sa, cu seria de concerte cunoscută ca “Never Ending Tour”. Fiecare episod surprinde un aspect al personalităţii lui Bob Dylan şi este filmat în mod diferit.

Cate Blanchett (Jude, în film) va apărea ca un tînăr star rock cu sexualitate discutabilă, Christian Bale (John) va fi idolul folk ce se reinventează ca evanghelist, iar Richard Gere (Billy), artistul rebel care îmbătrîneşte. Alţi trei actori vor da viaţă personajelor inspirate de Bob Dylan, în alte trei secveţe semnificative. Pelicula este prima de acest gen cu care Bob Dylan a fost de acord şi va fi lansată în septembrie, la Festivalul de Film de la Toronto.

Bob Dylan, pe numele său adevărat Robert Allen Zimmerman, a scos primul album în 1961, pe care l-a vîndut în peste două milioane de exemplare şi a devenit liderul mişcărilor pacifiste şi ale drepturilor civile cu cel de-al doilea disc, pe care se află şi melodia “Blowin\' in the Wind”. Artistul a vîndut peste 90 de milioane de albume. Bob Dylan a cîştigat şapte premii Grammy, i-a fost decernat trofeul Polar, acordat de Academia Suedeză de Muzică, iar în 2001 a fost recompensat şi cu premiul Oscar pentru piesa “Things Have Changed”, coloana sonoră a filmului “Wonder Boys”.