Șase ani de creștere în ritm de melc

Creşterea economică mondială în 2016 va rămâne sub 3%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale, potrivit estimărilor Coface - „Pentru al şaselea an consecutiv, creşterea economică la nivel mondial nu va depăşi pragul de 3%, în contextul în care lipsa pieţelor de desfacere şi inflaţia slabă au dus la instabilitatea preţurilor“. În plus, cele mai mari trei economii ale lumii, SUA, Japonia şi China, au fost afectate de creşterea insolvenţelor companiilor, generând un val de şoc şi în regiunile apropiate - „Fragilitatea Statelor Unite se răspândeşte şi asupra Canadei, retrogradată la nivelul A3 (de insolvență), iar instabilitatea celor două mari puteri din Asia, China şi Japonia, are efecte asupra unor ţări precum Coreea de Sud şi Singapore“. Creşterea economică în zona euro nu va fi afectată în 2016, fiind estimată de Coface la 1,7% în a2016, pe fondul scăderii preţului petrolului şi ratelor scăzute ale Băncii Centrale Europene care au influenţat pozitiv marjele întreprinderilor. Ţările europene în care s-a observat o scădere a riscului de insolvenţe sunt Franţa, actualizată la A2, şi Italia, la A3. Nu în ultimul rând, Coface a upgradat și ratingul riscului de ţară privind comportamentul de plată al companiilor pentru patru state din regiune - România, Letonia, Lituania şi Slovenia. Țara noastră a evoluat de la B la A4.