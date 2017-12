Șase, țineți-vă bine! Vin banii de la UE. Sau cel puțin așa ne promite Guvernul

Ministrul delegat pentru Fonduri europene, Rovana Plumb, a anunțat cu surle și trâmbițe că banii europeni vor fi deblocați. Declarația Rovanei Plumb vine după ce demnitarul s-a consultat la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene în ceea ce privește propunerile României pe implementarea costurilor simplificate, o măsură esențială pentru reducerea poverii administrative la nivelul beneficiarilor și simplificarea accesării fondurilor europene. „Împreună cu Comisia Europeană, lucrăm pe bază de parteneriat. Trebuie evitată o birocratizare excesivă. Ieri am fost la Bruxelles și pot să vă demonstrez că a existat toată deschiderea. Am scos două elemente birocratice care au fost impuse României anul trecut și pe care nu înțeleg de ce le-au acceptat. Aici este vorba de Programul Operațional Capital Uman, unde s-au cerut nu știu câte costuri simplificate. Adică să avem un cost standard pe tot ce înseamnă tipuri de formare profesională. Două dintre ele le-am scos pentru că nu aveau nicio legătură cu realitatea. Aceste costuri standard se pot face, dar nu pot să am același cost standard pentru cumpărarea unui pahar și cumpărarea unui calculator. Există deschidere, important este ca noi să știm ceea ce cerem“, a afirmat Rovana Plumb la DC News Live.