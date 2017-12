Satelitul lui FCSB va juca sâmbătă la Cernavodă

Vineri și sâmbătă, de la ora 17.00, vor avea loc meciurile contând pentru etapa a 4-a din Liga a 3-a la fotbal, Seria a 2-a. A doua clasată după trei runde, cu punctaj maxim, dar cu golaveraj mai slab decât AFC Progresul 1944 Spartac București, Axiopolis Sport Cernavodă va susține primul examen important din acest campionat. Dunărenii vor primi sâmbătă vizita unui adversar cu nume, FCSB II, formația bucureșteană din Liga 1 fiind singura din România care mai joacă în Cupele Europene.

Satelitul s-a întărit în runda precedentă și cu câțiva jucători de la echipa mare, iar William De Amorim și Daniel Benzar (2) au înscris în meciul câștigat cu 3-1 la Modelu. Rămâne de văzut câți componenți ai primei formații va trimite Nicolae Dică la Cernavodă, ținând cont de programul foarte încărcat al FCSB-ului. La rândul său, Axiopolis așteaptă cu nerăbdare acest duel de sâmbătă, conștientă de mediatizarea și de impactul pe care le-ar avea un eventual succes!

Neînvinsă la rândul său, dar cu două puncte mai puțin în clasament comparativ cu colega de serie din județ, SSC Farul Constanța are meci în deplasare, tot sâmbătă și tot de la ora 17.00, cu Victoria Traian. Este o partidă în care constănțenii nu se pot gândi la altceva decât la un succes confortabil, mai ales că brăilenii au pierdut în primele două etape cu 7-0, apoi au cedat cu 0-2 în fața lui Axiopolis Cernavodă. Meciul se va disputa pe terenul Pandurii din comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila, localitate situată la doar câțiva kilometri de comuna Traian și de reședința județului.

„Dacă ne gândim că adversarii n-au marcat vreun gol în trei etape și că au pierdut la scoruri mari, meciul poate fi considerat ușor. Însă, ați văzut și în etapa trecută, atunci când nu tratezi meciul foarte serios e posibil să ai surprize. Eram foarte supărat la finalul partidei cu Agricola Borcea, chiar dacă am câștigat cu 3-1, dar apoi am analizat situația la rece și trebuie să le dau dreptate și jucătorilor. Unii dintre ei nu au mai jucat trei meciuri în zece zile de când s-au apucat de fotbal! Alții nu au făcut de câțiva ani trei antrenamente pe săptămână și este normal că, după jocurile tari cu Voluntari și Slobozia și după ce s-au ținut bine în prima repriză cu Borcea, din păcate, au cedat. Există circumstanțe atenuante, mai ales că îi forțasem puțin mai tare la antrenamente. Se știe că am început mai târziu pregătirea și am vrut să mai recuperez la capitolul fizic. Avem un obiectiv important și ne așteaptă meciuri destul de grele. Asta ca să nu mai vorbesc despre faptul că problemele cu banii au creat tensiune în vestiar. Îmi asum eu responsabilitatea pentru jocul slab din etapa trecută, pentru că mi-am dorit prea mult de la niște jucători care nu aveau cum să dea prea mult în această scurtă perioadă de timp. Acum încerc să-i pregătesc și să-i motivez cât mai bine pentru etapele următoare, pentru că ne așteaptă partide extrem de grele, chiar și acelea contra unor formații pe care unii le consideră mai slabe. Vom trata fiecare meci, indiferent de adversar, cu maximă seriozitate. Nu voi menaja vreun jucător în ideea că meciul poate fi mai ușor. Cei care se pregătesc mai bine vor fi titulari, pentru că vreau să creez cât mai repede omogenitate la echipă”, a declarat Petre Grigoraș.

La SSC Farul nu vor juca sâmbătă Alexandru Grigoraș, Ciprian Milea și Ionuț Florea. Primii doi sunt accidentați, iar Milea, care a suferit o ruptură la mușchiul gambei, va lipsi circa o lună, în timp ce „Boață” este plecat la o acțiune a echipei naționale de fotbal pe plajă a României. Alex Grigoraș va reintra de luni în programul normal al echipei.

Printre echipele cu care SSC Farul se va bate la promovare în această serie se numără FC Voluntari II, Unirea Slobozia, Metalul Buzău sau Progresul Spartac București, însă Petre Grigoraș afirmă că și FCSB II ar avea forța de a se bate la primul loc, dacă va dori conducerea clubului bucureștean.

Runda a 4-a va fi deschisă vineri, cu meciurile FC Voluntari II - AFC Progresul 1944 Spartac și Sportul Chiscani - Metalul Buzău. Celelalte partide ale etapei vor avea loc sâmbătă, după următorul program: Unirea Slobozia - Delta Dobrogea Tulcea; CSM Oltenița - Înainte Modelu; Agricola Borcea - CSM Olimpia Rîmnicu Sărat.

În clasament conduc AFC Progresul 1944 Spartac și Axiopolis Cernavodă, ambele cu câte 9 puncte, departajate de golaveraj. Bucureștenii au 14-5, iar constănțenii 8-3. SSC Farul ocupă locul 4, cu 7 puncte și golaveraj 7-3. Tot 7 puncte mai au FCSB II (13-3) și Metalul Buzău (2-0).

