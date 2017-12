S-au aflat rezultatele la Facultatea de Medicină! Ce punctaje...

16:00:38 / 25 Iulie 2016

De bagat la cap

Dragi tineri care va bucurati ca intrati la medicina: daca ati venit la aceasta facultate cu gandul ca dupa ce o terminati sa plecati sa lucrati in Europa ( in America si Canada nu e recunoscuta nici o diploma din Europa) va sfatuiesc ca incepand din prima zi sa va apucati de invatatul unei limbi straine ff bine (ca sa nu zic la perfectie). In Europa de baza va fi germana si franceza (Anglia a iesit din UE si va trebui chiar si ea de aici inainte sa foloseasca la toate negocierile cu UE doar germana sau franceza). Asa ca incercati sa invatati toti termenii medicali, toate bolile, toate medicamentele si in germana sau franceza, si daca veti reusi, atunci, da, puteti avea un viitor sigur in Europa